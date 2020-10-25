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Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders'in Erdoğan paylaşımına Ankara'dan sert tepki

25.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı "terörist" yazılı Twitter mesajına Ankara'dan sert tepki geldi.

Hollandalı aşırı sağcı lider Wilders'in Erdoğan paylaşımına Ankara'dan sert tepki

Hollanda'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı "terörist" yazılı Twitter mesajına Ankara'dan sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollandalı ana muhalefet partisi liderine yine Twitter üzerinden yanıt verdi. Çavuşuoğlu, Wilders'e yönelik mesajında şunları kaydetti:

"Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir."

https://twitter.com/omerrcelik/status/1320154821425586179?s=20

AKP sözcüsü Ömer Çelik de, Hollandalı aşırı sağcı liderin Twitter paylaşımın altına, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist Geert Wilders" diye yazdı. Çekik, "Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Wilders'in Twitter mesajıyla ilgili olarak, "Sistematik zorbalık, bir ifade özgürlüğü meselesi değildir" yorumunu yaptı.

Avrupa'nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğünü savunan Altun, şöyle dedi:

"Avrupalıların anlaması gereken husus şudur: Biz Müslümanlar, siz bizi istemiyorsunuz diye hiçbir yere gitmeyeceğiz. Bize hakaret ettiğinizde diğer yanağımızı dönmeyeceğiz. Kendimizi ve bize ait olan her şeyi sonuna kadar, her bedeli ödeyerek savunacağız."

https://twitter.com/NumanKurtulmus/status/1320313675098587138?s=20

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da, Hollandalı lidere Twitter üzerinden şu yanıtı verdi:

"Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak."

PVV lideri Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik sözlerinin Hollanda medyasında geniş yer bulmasının ardından, Twitter hesabından Cumartesi akşamı Erdoğan'ın karikatürünün yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/geertwilderspvv/status/1320319767169978370?s=20

Wilders, Erdoğan'ın, başında AKP yazılı bir el bombasıyla tasvir edildiği karikatürün üzerine, "terörist" yazdı. Türk Twitter kullanıcılarının Hollandalı aşırı dağcı lidere karşı açtığı "Terörist Wilders" etiketi, Cumartesi gecesi birinci sıraya yükseldi.

Hakkında Türkiye'de yayımlanan haberleri, Twitter takipçileriyle paylaşan Wilders, "Erdoğan'a terörist dediğim için Türkler kızgın ama gerçek bazen acıdır" dedi.

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