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Hollywod yanağı kimler için uygundur?

21.09.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem kadınlar hem de erkekler için uygun olan ve sıklıkla merak edilen Hollywood yanağı ile ilgili detayları Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu sizler için anlatıyor.

Hollywod yanağı kimler için uygundur?

Günümüzde sadece kadınlar değil erkekler de kendine özgü ve çekici yüz hatlarına sahip olmak istiyor. Bazı kişiler ideal yüz ve yanak yapılarına sahip olsalar bile yanak bölgesindeki aşırı yağlanma nedeniyle fazla kilolu görünebilirler. Hollywood yanağı ameliyatında temel amaç yanaklardaki fazla yağlar alınarak yüzün daha çekici görünmesi sağlanmasıdır.

Bu çok popüler bir yöntemdir. Hem erkekler hem de kadınlar herkes tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Erkeklerin kemik ve yağ yapıları farklı olduğu için erkekler tedavi alırken genellikle kadınlara göre daha az yağ alımı gerçekleştirilir.
Hollywood yanağı ameliyatı için uygun olan kişiler; yanaklarında çok fazla yağ bulunan, belirgin olmayan yüz hatlarına ve daha kalın yüz hatlarına sahip kişilerdir.

KISA SÜREDE HOLLYWOOD YANAĞI GÖRÜNÜMÜNE SAHİP OLUN

Hollywood yanakları işleminde elmacık kemikleri belirgin ve yüz hatları orantılıdır. Yanaklardaki fazla yağlar alınarak kişi daha canlı ve genç bir görünüme kavuşabilir. İşlem, kişisel tercihe bağlı olarak lokal veya genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilir. Ağız içinden 0,5 cm kesi ile yüze şişlik yaratan bukkal yağ yastığının (buccal fat pad) hepsi çıkarılır. İşlem yaklaşık 15 dakika sürer ve sonuçları 3 hafta içinde görülebilir.

Ameliyattan 2 hafta sonrasına kadar ödem ve şişlik görülebilir. Bu semptomlar normaldir ve cilt soğuk kompreslerle sakinleştirilebilir. İyileşme sürecini daha sağlıklı ve kolay bir şekilde tamamlamak için ilk gün katı yiyecekler tüketilmemesi önerilir. Üçüncü gün ve sonrasında hafif katı gıdalara geçebilirsiniz. Ağız ve diş temizliği ilk hafta ağız içi enfeksiyonları önlemek için dikkat edilmesi gereken bir konudur.
Hollywood yanağı, basit ve ağrısız bir yöntem olmakla birlikte cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle atılması gereken tüm adımlar bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.

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