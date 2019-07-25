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Hollywood oyuncusu Eric Roberts İstanbul'a geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

Hollywood oyuncusu Eric Roberts İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Hollywood oyuncusu Eric Roberts, "Öteki İhtimal" filminin çekimleri için İstanbul'a geldi.

Los Angeles'ten THY'nin tarifeli seferiyle saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na gelen Eric Roberts'ı, filmin yapım şirketinin yetkilileri karşıladı. Roberts, buradan kalacağı otele geçti.

Oscarlı oyuncu Julia Roberts'ın ağabeyi olan Eric Roberts, yönetmenliğini Florian Frerichs ile Ömer İnal'ın gerçekleştirdiği "Öteki İhtimal" filmde, uluslararası suç lideri "Alexander Knight" karakterini canlandıracak.

Newmark Film'in yapımını üstlendiği filmin senaryosunu İnal'ın yanı sıra Özkan Küçük kaleme aldı. Aksiyon ve dram türündeki filmin tasarımını, Irmak Çığ Erlertürk yaptı.

Müziklerine Yıldıray Gürgen'in imza attığı filmin oyuncu kadrosunda başta Eric Roberts olmak üzere Berrak Tüzünataç, Şerif Erol, Ali Hasıl, Yetkin Dikinciler, Gürgen Öz, Aslı Tandoğan, Hakan Meriçliler, Deniz Bolışık, Cihan Şimşek, Tansel Öngel, Serhat Özcan, Gizem Coşkun, Kuzey Yücehan, Ruhi Sarı, Yeşim Salkım, Ümit Çırak, Sinan Bengier, Mahmut Gökgöz, Yüksek Ünal, Erkan Taşdöğen ve Tuana Melis Almacı yer alıyor.

Filmin aralık ayında vizyona girmesi bekleniyor.

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Eric Roberts istanbul istanbul havalimanı Öteki İhtimal

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