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Hollywood yanağı kimler tarafından tercih edilmeli

24.06.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde sadece kadınlar değil erkekler de benzersiz ve çekici yüz hatlarına sahip olmak istiyor. Bazı kişiler ideal kilolarında olsalar da yanak bölgesindeki fazla yağ nedeniyle kilolu görünebilirler. Hollywood yanağı ameliyatının temel amacı yanaklardaki fazla yağları almak ve yüzün daha çekici görünmesini sağlamaktır. Bu çok popüler bir yöntemdir.

Hollywood yanağı kimler tarafından tercih edilmeli

Genellikle hem erkekler hem de kadınlar tarafından tercih edilir. Erkeklerin kemik ve yağ yapıları farklı olduğundan, erkekler tedavi gördüklerinde genellikle kadınlardan daha az yağ tüketirler.

Hollywood yanağı ameliyatı için uygun olan kişiler; yanaklarında çok fazla yağ bulunan, belirgin olmayan yüz hatlarına ve daha kalın yüz hatlarına sahip kişilerdir. Son zamanlarda trend haline gelen Hollywood yanağı işlemi ile ilgili merak edilenleri Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Askeroğlu sizler için anlatıyor.

KISA SÜREDE GENÇ VE DİNAMİK GÖRÜNÜM

Hollywood yanağı işleminde yanaklardaki fazla yağlar alınarak kişi daha karakteristik ve genç bir görünüme kavuşabilir. İşlem, kişisel tercihe bağlı olarak lokal veya genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilir. Yanağın iç kısmından yaklaşık 1 cm içeriden bir kesiden yanak içine yağ girilir. Açılan kesi üzerine küçük dikişler konularak işlem yapılır. Uygulama 15 dakika sürer ve ağrısızdır.

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Ameliyattan 2 hafta sonrasına kadar ödem ve şişlik görülebilir. Bu semptomlar normaldir ve cilt soğuk kompreslerle sakinleştirilebilir. İyileşme sürecini daha sağlıklı ve kolay bir şekilde tamamlamak için ilk gün katı yiyecekler tüketilmemesi önerilir. Üçüncü gün ve sonrasında hafif katı gıdalara geçebilirsiniz. Ağız ve diş temizliği ilk hafta ağız içi enfeksiyonları önlemek için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Hollywood yanağı, basit ve ağrısız bir yöntem olmakla birlikte cerrahi bir işlemdir. Bu nedenle adımlar bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır.


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