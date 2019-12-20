'Homo Erectus, sanıldığından çok daha uzun süre yaşadı'

Tamamen dik yürüyebilen ilk insan türü olarak kabul edilen Homo Erectus'un düşünülenden çok daha yakın bir zamana kadar hayatta kaldıklarına dair bulgulara ulaşıldı.

ABD'deki Iowa Üniversitesi uzmanlarının Endonezya'nın Cava Adası'nda Solo nehri kıyısında bulduğu fosiller, bu insansı türün 100 bin yıl öncesine kadar yaşadığına işaret ediyor.

Bu, Homo Erectus'un modern insanlarla aynı dönemlerde de yaşadığını gösteriyor.

İki milyon yıl kadar önce Afrika'da ortaya çıkan türün Afrika'da 500 bin, Çin'de de 400 bin yıl öne dünyadan silindiği düşünülüyordu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

'Yağmur ormanlarına uyum sağlayamadılar'

1930'larda yine Solo nehrinin kıyısında Homo Erectus türüne ait 12 kafatası parçası ve iki bacak kemiği bulunmuştu. Sonraki yıllarda bölgenin jeolojik yapısının karmaşık olması ve çıkarıldıkları kazılarla ilgili yeterli bilgi olmaması nedeniyle kemiklerin yaşı belirlenememişti.

1990'larda bir ekip, Cava'da 53.000 ile 27.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulmuştu.

Bu kazılar, adada modern insanların yaşadığı dönemle Homo Erectus'un yaşadığı dönemin çakışıyor olabileceği olasılığını gündeme getirmişti.