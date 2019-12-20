HABER

'Homo Erectus, sanıldığından çok daha uzun süre yaşadı'

20.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Tamamen dik yürüyebilen ilk insan türü olarak kabul edilen Homo Erectus'un düşünülenden çok daha yakın bir zamana kadar hayatta kaldıklarına dair bulgulara ulaşıldı.

'Homo Erectus, sanıldığından çok daha uzun süre yaşadı'

Tamamen dik yürüyebilen ilk insan türü olarak kabul edilen Homo Erectus'un düşünülenden çok daha yakın bir zamana kadar hayatta kaldıklarına dair bulgulara ulaşıldı.

ABD'deki Iowa Üniversitesi uzmanlarının Endonezya'nın Cava Adası'nda Solo nehri kıyısında bulduğu fosiller, bu insansı türün 100 bin yıl öncesine kadar yaşadığına işaret ediyor.

Bu, Homo Erectus'un modern insanlarla aynı dönemlerde de yaşadığını gösteriyor.

İki milyon yıl kadar önce Afrika'da ortaya çıkan türün Afrika'da 500 bin, Çin'de de 400 bin yıl öne dünyadan silindiği düşünülüyordu.

Araştırmanın sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlandı.

'Yağmur ormanlarına uyum sağlayamadılar'

1930'larda yine Solo nehrinin kıyısında Homo Erectus türüne ait 12 kafatası parçası ve iki bacak kemiği bulunmuştu. Sonraki yıllarda bölgenin jeolojik yapısının karmaşık olması ve çıkarıldıkları kazılarla ilgili yeterli bilgi olmaması nedeniyle kemiklerin yaşı belirlenememişti.

1990'larda bir ekip, Cava'da 53.000 ile 27.000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulmuştu.

Prof Russell Ciochon Homo Erectus Ngandong'da bulunan kafataslarının kopyalarıyla.

Bu kazılar, adada modern insanların yaşadığı dönemle Homo Erectus'un yaşadığı dönemin çakışıyor olabileceği olasılığını gündeme getirmişti.

Iowa Üniversitesi'nden Prof. Russel Ciochon başkanlığındaki bir ekip yakın bir zaman önce bölgede yeni kazılar yaptı, kemiklerin bulunduğu bölgenin yapısını yeniden analiz etti.

Ekip, çalışmalar sonunda kemiklerin 117.000 ila 108.000 yıl öncesine ait olduğu sonucuna vardı. Bu, Homo Erectus'un yaşamış olabileceği en yakın dönem olarak kayıtlara geçti.

Homo Erectus'un Java'da bir milyon yıl kadar yaşadığı tahmin ediliyor.

Daha önce Güney Doğu Asya'da Homo Erectus'un küçük türlere evrilmiş akrabalarına rastlanmıştı.

Uzmanlara göre bunun nedeni adalarda gıda kaynaklarının sınırlı olması. Ancak Cava'da Homo Erectus'un görece zengin kaynaklar sayesinde küçülmeden varlığını koruyabildiği tahmin ediliyor.

Uzmanlara göre, fosiller Cava'da çevresel koşulların değişmeye başladığı bir döneme ait. Zira bu dönemde açık orman alanlarının yağmur ormanlarına dönüştüğü, Homo Erectus'un adadan silinme sürecinin de bu dönemde başlamış olabileceği ve savanada yaşayan bu türün yağmur ormanlarına uyum sağlayamamış olabileceği belirtiliyor.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
Rusya'dan Türkiye açıklaması: EndişeliyizRusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz
Almanya bin Yezidi kadına kapılarını açıyorAlmanya bin Yezidi kadına kapılarını açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Endişeliyiz

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından bu görüntüler geldi

Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi: Türkiye’yi engellemeliyiz

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.