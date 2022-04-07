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Honda açıkladı: Yeni Civic Type R tur rekoru kırdı

07.04.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honda, 2023'te Avrupa pazarında satışa sunulacak yeni Civic Type R modelinin, Japonya'daki uluslararası yarış pisti Suzuka'da yeni tur rekoruna imza attığını açıkladı. Açıklamaya göre, yeni nesil Civic Type R Honda tarafından yapılan ölçümlerde 5,8 kilometre uzunluğundaki pisti 2 dakika 23,120 saniyede tamamladı.

Honda açıkladı: Yeni Civic Type R tur rekoru kırdı

Yeni Honda Civic Type R'nin Suzuka pistinde tur rekoru kırdığı duyuruldu. Honda tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Civic Type R, Suzuka pistinde önden çekişli otomobiller için yeni bir tur rekoru kırdı.

"0,873 SANİYE DAHA HIZLI GEÇTİ"

Yapılan açıklamada, şirket tarafından yapılan ölçümlerde 5,8 kilometre uzunluğundaki pisti 2 dakika 23,120 saniyede tamamlayan Civic Type R'ın bir önceki nesli olan 2021 Honda Civic Type R Limited Edition'a göre pisti 0,873 saniye daha hızlı geçtiği kaydedildi.

Hond Civic Type R

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Tur rekorunun, yeni Civic Type R'ın son geliştirme denemeleri sırasında ölçüldüğü ifade edildi.

Şirketin açıklamasında yeni nesil Civic Type R'dan önceki rekorun, Şubat 2020'de Civic Type R Limited Edition geliştirme aracı tarafından 2 dakika 23,993 saniye olarak belirlendiği aktarıldı. (AA)

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