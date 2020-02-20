Honda, Civic ailesine yeni üyeler ekledi

Honda Civic yıllardır birçok insanın vazgeçilmez otomobil modeli oldu. Son kasası ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan Civic ailesi, Civic Type R ile daha genişlemişti. Şimdi ise bu aileye yeni üyeler katıldı.
Honda Civic Type R ürün gamını Honda Civic Sport Line ve Honda Civic Limited Edition adlı iki versiyon ile daha da büyüttü. Aslında Civic Type R GT versiyonunu temel alan bu iki modeli birbirlerinden ayıran çok önemli farklar var.
Honda Civic Type R Limited Edition ile başlayalım. Honda Civic Type R'da 2.0 litrelik VTEC Turbo motor bulunuyor. Bu motor 320 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç 0'dan 100'e 5,7 saniyede çıkabiliyor. Pist performansına odaklanarak geliştirilen yeni Civic Limited Edition'da hafifleştirilmiş yapı elemanları dikkat çeken bir diğer nokta. Limited Edition'ın geliştirilen sürüş dinamikleri, daha kaslı bir görünüme kavuşan çarpıcı tasarımı ve değişen ön tamponu ise Civic Type R Limited Edition'a farklı bir bakış kazandırmış durumda. Yeni hafif alaşım 20 inçlik BBS jantlar ve Michelin Cup 2 lastik ikisi ise yüksek hızlı pist kullanımlarından deyim yerindeyse alnının akıyla çıkıyor ve daha kontrollü bir sürüş sağlıyor. Honda Civic Type R Limited Edition'da maalesef ki eğlence sistemlerinde çok geniş bir seçenek bulunmuyor. Bunun nedeni ise Civic Type R Limited Edition'ın pist odaklı kullanım için tasarlanmış olması. Klima da bu anlamda feragat edilen bir başka detay.
Civic Type R Sport Line ise motor tarafında Civic Type R Limited Edition ile aynı motoru paylaşıyor. Sport Line, Type R modellerine özgü performans sunuyor ancak bunun için farklı elemanlar kullanıyor. Bu farklı elemanlar ise daha alçak arka spoyler, 19 inçlik alaşım jantlar olarak listeleniyor. Heybetli arka sopyler'ı ise Type R Sport Line'ın diğer bir dikkat çeken detayı. Civic Type R Sport Line kardeşi Limited Edition'a göre daha fazla Eğlence sistemine sahip.
Yeni Civic Type R modellerinin fiyatları henüz belli değil. Fakat, Honda Civic Type R Limited Edition çok yüksek bir fiyat ile satışa çıkabilir. Zira, bu versiyon sadece 100 adet üretilecek. Koleksiyonluk bir model olacak Civic Type R Limited Edition'ın dışında Type R Sport Line da yeni Yarış Mavisi (Racing Blue) gövde rengi seçeneğiyle satışa sunulacak.
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