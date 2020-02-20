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Honda, Civic ailesine yeni üyeler ekledi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.02.2020 17:49 | Son Güncelleme

Honda, Civic ailesini genişletmeye devam ediyor. Honda, Civic Type R ailesini şimdi de Sport Line ve Limited Edition modelleriyle genişletti. Honda Civic Sport Line tarzı ve performansı ile öne çıkarken, Honda Civic Limited Edition hayranlarını hem sevindirecek hem de üzecek.

Honda, Civic ailesine yeni üyeler ekledi

Honda Civic yıllardır birçok insanın vazgeçilmez otomobil modeli oldu. Son kasası ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan Civic ailesi, Civic Type R ile daha genişlemişti. Şimdi ise bu aileye yeni üyeler katıldı.

HONDA CİVİC TYPE R SPORT LİNE VE HONDA CİVİC LİMİTED EDİTİON ORTAYA ÇIKTI

Honda Civic Type R ürün gamını Honda Civic Sport Line ve Honda Civic Limited Edition adlı iki versiyon ile daha da büyüttü. Aslında Civic Type R GT versiyonunu temel alan bu iki modeli birbirlerinden ayıran çok önemli farklar var.

HONDA CİVİC TYPE R LİMİTED EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Honda Civic Type R Limited Edition ile başlayalım. Honda Civic Type R'da 2.0 litrelik VTEC Turbo motor bulunuyor. Bu motor 320 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç 0'dan 100'e 5,7 saniyede çıkabiliyor. Pist performansına odaklanarak geliştirilen yeni Civic Limited Edition'da hafifleştirilmiş yapı elemanları dikkat çeken bir diğer nokta. Limited Edition'ın geliştirilen sürüş dinamikleri, daha kaslı bir görünüme kavuşan çarpıcı tasarımı ve değişen ön tamponu ise Civic Type R Limited Edition'a farklı bir bakış kazandırmış durumda. Yeni hafif alaşım 20 inçlik BBS jantlar ve Michelin Cup 2 lastik ikisi ise yüksek hızlı pist kullanımlarından deyim yerindeyse alnının akıyla çıkıyor ve daha kontrollü bir sürüş sağlıyor. Honda Civic Type R Limited Edition'da maalesef ki eğlence sistemlerinde çok geniş bir seçenek bulunmuyor. Bunun nedeni ise Civic Type R Limited Edition'ın pist odaklı kullanım için tasarlanmış olması. Klima da bu anlamda feragat edilen bir başka detay.

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HONDO CİVİC TYPE R SPORT LİNE ÖZELLİKLERİ

Civic Type R Sport Line ise motor tarafında Civic Type R Limited Edition ile aynı motoru paylaşıyor. Sport Line, Type R modellerine özgü performans sunuyor ancak bunun için farklı elemanlar kullanıyor. Bu farklı elemanlar ise daha alçak arka spoyler, 19 inçlik alaşım jantlar olarak listeleniyor. Heybetli arka sopyler'ı ise Type R Sport Line'ın diğer bir dikkat çeken detayı. Civic Type R Sport Line kardeşi Limited Edition'a göre daha fazla Eğlence sistemine sahip.

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YENİ HONDA CİVİC MODELLERİ NE KADAR?

Yeni Civic Type R modellerinin fiyatları henüz belli değil. Fakat, Honda Civic Type R Limited Edition çok yüksek bir fiyat ile satışa çıkabilir. Zira, bu versiyon sadece 100 adet üretilecek. Koleksiyonluk bir model olacak Civic Type R Limited Edition'ın dışında Type R Sport Line da yeni Yarış Mavisi (Racing Blue) gövde rengi seçeneğiyle satışa sunulacak.


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Honda Honda Civic Honda Civic Type R Honda Civic Type R Limited Edition Honda Civic Type R Sport Line

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