Honda, Civic ailesine yeni üyeler ekledi

Honda Civic yıllardır birçok insanın vazgeçilmez otomobil modeli oldu. Son kasası ile çok daha sportif bir görünüme kavuşan Civic ailesi, Civic Type R ile daha genişlemişti. Şimdi ise bu aileye yeni üyeler katıldı.

HONDA CİVİC TYPE R SPORT LİNE VE HONDA CİVİC LİMİTED EDİTİON ORTAYA ÇIKTI

Honda Civic Type R ürün gamını Honda Civic Sport Line ve Honda Civic Limited Edition adlı iki versiyon ile daha da büyüttü. Aslında Civic Type R GT versiyonunu temel alan bu iki modeli birbirlerinden ayıran çok önemli farklar var.

HONDA CİVİC TYPE R LİMİTED EDİTİON ÖZELLİKLERİ

Honda Civic Type R Limited Edition ile başlayalım. Honda Civic Type R'da 2.0 litrelik VTEC Turbo motor bulunuyor. Bu motor 320 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Bu sayede araç 0'dan 100'e 5,7 saniyede çıkabiliyor. Pist performansına odaklanarak geliştirilen yeni Civic Limited Edition'da hafifleştirilmiş yapı elemanları dikkat çeken bir diğer nokta. Limited Edition'ın geliştirilen sürüş dinamikleri, daha kaslı bir görünüme kavuşan çarpıcı tasarımı ve değişen ön tamponu ise Civic Type R Limited Edition'a farklı bir bakış kazandırmış durumda. Yeni hafif alaşım 20 inçlik BBS jantlar ve Michelin Cup 2 lastik ikisi ise yüksek hızlı pist kullanımlarından deyim yerindeyse alnının akıyla çıkıyor ve daha kontrollü bir sürüş sağlıyor. Honda Civic Type R Limited Edition'da maalesef ki eğlence sistemlerinde çok geniş bir seçenek bulunmuyor. Bunun nedeni ise Civic Type R Limited Edition'ın pist odaklı kullanım için tasarlanmış olması. Klima da bu anlamda feragat edilen bir başka detay.