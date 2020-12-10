Honda’dan üretimi durdurma kararı Bir fabrikanın üretimi tamamen durduruldu

Honda’dan flaş karar. Marka parça tedariği konusunda sıkıntılar yaşıyor. Honda parça tedariği konusunda yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı fabrikasının üretimini tamamen durdurdu.

KRİZİN SEBEBİ KORONA VİRÜS

Korona virüs bir çok otomotiv firmasını etkiledi. Bu sebep ile zor günler geçiren otomotiv sektörü küresel bir kriz yaşıyor. Honda, parça tedariği konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Honda yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti. Honda Sözcüsü, parça tedariğinde aksamanın Brexit ile ilişkili olup olmadığı konusunda yorum yapmadı. Honda, İngiltere'nin Swindon kentinde Civic modeli araç üretiyor. Geçen yıl üretim 110 binin altında kaldı. Tesis gelecek yıl tamamen kapatılacak.



