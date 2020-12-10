HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Honda’dan üretimi durdurma kararı Bir fabrikanın üretimi tamamen durduruldu

Honda’dan üretimi durdurma kararı Bir fabrikanın üretimi tamamen durduruldu

10.12.2020 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Honda’dan üretimi durdurma kararı Bir fabrikanın üretimi tamamen durduruldu

Honda, parça tedariği konusunda yaşadığı sıkıntılar sebebiyle bir fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu.

Honda’dan flaş karar. Marka parça tedariği konusunda sıkıntılar yaşıyor. Honda parça tedariği konusunda yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı fabrikasının üretimini tamamen durdurdu.

Honda’dan üretimi durdurma kararı Bir fabrikanın üretimi tamamen durduruldu

KRİZİN SEBEBİ KORONA VİRÜS

Korona virüs bir çok otomotiv firmasını etkiledi. Bu sebep ile zor günler geçiren otomotiv sektörü küresel bir kriz yaşıyor. Honda, parça tedariği konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle İngiltere'deki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Honda yaptığı açıklamada, üretimin mümkün olan en kısa zamanda yeniden başlaması için parça tedariği süreçlerinin yakından izlenmekte olduğunu ifade etti. Honda Sözcüsü, parça tedariğinde aksamanın Brexit ile ilişkili olup olmadığı konusunda yorum yapmadı. Honda, İngiltere'nin Swindon kentinde Civic modeli araç üretiyor. Geçen yıl üretim 110 binin altında kaldı. Tesis gelecek yıl tamamen kapatılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Fiyatı dudak uçuklatıyor!Fiyatı dudak uçuklatıyor!
Bugün marketler açık mı?Bugün marketler açık mı?

En Çok Okunan Haberler

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da skandal yasa tasarısı kabul edildi

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

5 farklı uzmandan altın yorumu!

5 farklı uzmandan altın yorumu!

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Eski sevgilisi defalarca bıçakladı! Tek kelimeyle dehşet

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

Dini festival sırasında otelde seks yaparken yakalandılar!

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Türk Tabipleri Birliğinden koronavirüs aşısı açıklaması

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Diğer Haberler

Hyundai Kona ve Nexo FCEV modelleri geri çağırılıyor

O modeller geri çağırılıyor!

Rolls-Royce’den 70 bin TL değerinde donanım Pursuit Seat!

Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Yeni Land Rover Defender’a iki ödül birden

Yeni Land Rover Defender ödülleri sildi süpürdü!

2021 Ford F-150 Tremor tanıtıldı

2021 Ford F-150 Tremor tanıtıldı

Otomobil alacaklara büyük müjde... Sıfır arabaların faizleri sıfırlandı! İşte sıfır faizli araçlar listesi!

Faizler sıfıra indirildi!

Renault 2020 Aralık ayı fiyat listesini yayınladı!

Fiyat listesi yayınlandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.