HABER

Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den muhaliflere suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:15 | Son Güncelleme

Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den muhaliflere suçlama

TEGUCIGALPA (AA) - Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, suç şebekeleriyle bağlantılı siyasi muhalif grupları hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.

Devlet Başkanı Hernandez, eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya ve eski devlet başkanı adayı Salvador Nasralla'nın, hükümeti ele geçirmek için çetelerle "komplo" içinde olduğunu ileri sürdü.

Hernandez, "Kuşkusuz, çeteler ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından iktidara yönelik bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

ABD'li savcılar, Hernandez'i 2013'teki devlet başkanlığı yarışında, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen 1,5 milyon doları kullanmakla suçluyor.

Hernandez ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Diğer yandan ABD'li savcılar, geçen yıl kasım ayında, Honduras Devlet Başkanı'nın kardeşi Juan Antonio Hernandez'i, 12 yıl boyunca ABD'ye büyük miktarlarda kokain kaçırmakla itham etmişti.

Miami kentinde 23 Kasım'da tutuklanan Hernandez'in, ABD'ye yapılan uyuşturucu sevkiyatlarına ağır silahlı güvenlik sağladığından da şüpheleniliyordu.

Kardeşinin tutuklanmasının ardından Devlet Başkanı Hernandez, yaptığı açıklamada, bu durumun "ailesi için ağır bir darbe olduğunu" belirterek, "hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığını" ifade etmiş ve "Umarım adalet sistemi ona kendini savunma şansı verir. Ailesi olarak, onu desteklemek için orada olacağız. Umarım adalet sistemi bu iddiaların doğru olup olmadığına ışık tutacaktır." diye konuşmuştu.

PARTNERAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdıAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdı
İş bulamayınca karpuz yetiştirdiİş bulamayınca karpuz yetiştirdi
Yosun tutan Roma Hamamı kalıntısındaki suyun tahliyesine 'rögarlar tıkandı' açıklamasıYosun tutan Roma Hamamı kalıntısındaki suyun tahliyesine 'rögarlar tıkandı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honduras Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'deki dehşet anları kamerada! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 30 bin oldu

Bu sabah itibariyle 30 bin oldu!

6 il için harekete geçiliyor! 'İklim Değişikliği Eylem Planı' hazırlandı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

İstanbul'da minibüs sürücüsü dehşet saçtı

'Kapıyı neden açık bırakıyorsun?' sözüne sinirlenip dehşet saçtı

Rize'de heyelan! Yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı

Rize'de heyelan gölet oluşturdu!

Kuzey Irak'a operasyon! 7 terörist öldürüldü

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.