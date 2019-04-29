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Honduras'ta öğretmen ve doktorlardan ulusal grev çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 00:28 | Son Güncelleme

Ülkede öğretmenler ve doktorlar sendikaları, eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı ulusal grev çağrısı yaptı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta doktorlar ve öğretmenler sendikaları, sağlık ve eğitim hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı genel grev çağrısında bulundu.

Doktorlar sendikası Honduras Tıp Birliği (CMH) ve öğretmenler sendikası Honduras Öğretmen Örgütleri Federasyonu (FOMH), Ulusal Kongre tarafından onaylanan eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilerek yeniden yapılandırılmasına yönelik aldığı karar üzerine bu cuma için ulusal grev çağrısı yaptı.

CMH ve FOMH, yaptıkları açıklamalarda, Ulusal Kongrenin aldığı kararları kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Sendikalar ayrıca Honduras halkının eğitim ve sağlık hizmetlerini savunmak için bütün meslek odalarından destek istedi.

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