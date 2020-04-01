HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Hong Kong'da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştı'

'Hong Kong'da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştı'

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Hong Kong’da sahibinden koronavirüs bulaşan kedi, ‘dünyada virüsle enfekte olan ikinci kedi’ oldu. Öte yandan koronavirüs nedeniyle karantinaya alındıktan sonra salınan bir köpeğin öldüğü belirtildi.

'Hong Kong'da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştı'

Hong Kong’da sahibinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözetime alınan bir kediye yapılan test de pozitif çıktı, böylece ‘virüse rastlanan ikinci kedi’ olarak kayda geçti.

Kedinin sahibi olan 25 yaşındaki kadının durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Tarım ve Balıkçılık Departmanı, kedinin herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğine dikkat çekti ve halkı, evcil hayvanlarını terk etmeme çağrısında bulundu.

Belçika'nın Valon Bölgesi'nde bir kediye koronavirüs teşhisi konulmuş ve virüsün, kediye sahibinden bulaştığı belirtilmişti.

İKİ KÖPEKTE DE GÖRÜLDÜ, BİRİ ÖLDÜ

Öte yandan Hong Kong’da iki köpekte de koronavirüse rastlandı. Bunlardan biri olan ve 60 yaşındaki bir kadına ait olan Pomeranian cinsi köpeğin karantinadan salındıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uzmanlar virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına dair bir kanıt olmadığını söylüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadıKoronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı
En genç korona kurbanı '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi'En genç korona kurbanı '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi'
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
Anahtar Kelimeler:
Hong Kong koronavirüs kedi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Korkutan koronavirüs açıklaması: Herkesi kurtaramayacağız

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

Diğer Haberler
En genç korona kurbanı '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi'

En genç korona kurbanı '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi'

NATO dışişleri bakanları Kovid-19 gündemiyle sanal ortamda toplanacak

NATO dışişleri bakanları Kovid-19 gündemiyle sanal ortamda toplanacak

İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

İki ülke kabusta! Ölü sayısı çok yükseldi

Filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates olarak katıldı

Filtresini kapatamayan patron, toplantıya patates olarak katıldı

Köpek sahipleri, hayvanlarını kiraya veriyor!

Köpek sahipleri, hayvanlarını kiraya veriyor!

İran’da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar

İran’da karantinaya uymayanları Azrail kostümüyle uyardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.