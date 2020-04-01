'Hong Kong'da bir kediye sahibinden koronavirüs bulaştı'

Hong Kong’da sahibinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözetime alınan bir kediye yapılan test de pozitif çıktı, böylece ‘virüse rastlanan ikinci kedi’ olarak kayda geçti.

Kedinin sahibi olan 25 yaşındaki kadının durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Tarım ve Balıkçılık Departmanı, kedinin herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğine dikkat çekti ve halkı, evcil hayvanlarını terk etmeme çağrısında bulundu.

Belçika'nın Valon Bölgesi'nde bir kediye koronavirüs teşhisi konulmuş ve virüsün, kediye sahibinden bulaştığı belirtilmişti.

İKİ KÖPEKTE DE GÖRÜLDÜ, BİRİ ÖLDÜ

Öte yandan Hong Kong’da iki köpekte de koronavirüse rastlandı. Bunlardan biri olan ve 60 yaşındaki bir kadına ait olan Pomeranian cinsi köpeğin karantinadan salındıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Uzmanlar virüsün evcil hayvanlardan insanlara bulaştığına dair bir kanıt olmadığını söylüyor.

