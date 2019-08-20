Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı üç aydır süren protestoların ardından Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, "diyalog platformu" kurulacağını açıkladı.

Lam, düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yapılan protesto gösterileri sonrasında halkın kendilerine ne söyleyeceklerini dinleyeceğini belirtti.

Bir diyalog platformu kurmayı arzu ettiğini dile getiren Lam, "Toplumun çeşitli kesimleriyle samimi diyalog kurma umudumun çok içten olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lam, pazar günkü gösterinin, toplumun barışa dönmesi ve şiddetten uzaklaşması için bir başlangıç olmasını umduğunu da ifade etti.

Hafta sonu protestoları organize eden Sivil İnsan Hakları Cephesi grubu ise "diyalog" konusuna yönelik Lam'ın göstericilerin tüm taleplerine yanıt vermediğini, bu nedenle Lam'a güvenmediklerini bildirdi.

Hong Kong'da cumartesi üç, pazar da Victoria Park'da büyük bir gösteri yapılmıştı.

Sivil İnsan Hakları Cephesi, gösteriye 1,7 milyon kişinin, Hong Kong polisi ise 130 bin kişinin katıldığını kaydetmişti.