Hong Kong'da milletvekillerine gözaltı

Karakola çağrılan milletvekillerinden Gary Fan, gözaltıları, ateşi körükleyecek "kirli bir taktik" olarak nitelendirerek "Bu siyasi baskıdır. İnsanlar (Hong Kong Baş Yöneticisi) Carrie Lam'in polisin arkasına sığınmayı sürdürdüğünü ve şimdi de harekete karşı hukuk sistemini kullandığını açıkça görebiliyor." diye konuştu.

Muhalif milletvekilleri, gözaltıları, 24 Kasım'da yapılacak bölge konseyi seçimlerinin iptal edilmesi veya ertelenmesine bahane uydurmak için şiddeti körükleme amacı taşıyan hükümet önlemi olarak değerlendirdi.

Hong Kong emniyetinden yapılan açıklamada, 3 milletvekilinin, şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısıyla ilgili 11 Mayıs'ta mecliste yapılan toplantıyı engellemek suçlamasıyla gözaltına alındığı, 4 milletvekilinin de karakola çağrıldığı belirtildi.

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen gösterilere destek veren bazı milletvekilleri gözaltına alındı, bazıları da karakola çağrıldı.

Hong Konglu milletvekili Tanya Chan da düzenlediği basın toplantısında, bölge konseyi seçimlerinin, Pekin'e çok önemli bir mesaj göndereceğini, "polis barbarlığına ve adaletsiz sisteme hayır demek için fiili bir referandum işlevi göreceğini" savundu.

Anayasa ve Ana Kara İşlerinden Sorumlu Bakan Patrick Nip ise gözaltıların bölge konseyi seçimleriyle bağlantısı olduğu iddialarını reddetti.

Nip, hükümetin, seçimleri barışçıl biçimde ve sorunsuz yapmayı hedeflediğini vurgulayarak "Bu ikisi arasında bir bağlantı yok. Polisler işlerini yapıyor, uygun eylem için her bir vakayı soruşturuyor." ifadesini kullandı.

Bu arada bölgede binlerce kişi göstericilerle polis arasında çıkan çatışma sırasında katlı otoparktan düşerek yaralanan ve dün hayatını kaybeden üniversite öğrencisi için düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Hong Kong'da 22 yaşındaki Chow Tsz-lok'un ölümünün ardından yüzlerce protestocu yürüyüş düzenlemişti. Polis karşıtı sloganlar atan göstericiler, "Hong Kong polis devletidir" yazılı pankartlar taşımıştı.