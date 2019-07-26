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Hong Kong’da protestolar havaalanına sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Hong Kong Havaalanı’nı işgal eden yüzlerce protestocu, “Özgür Hong Kong” sloganları atıyor.Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlayan protestolar son haftalarda boyut değiştirmiş, yerini daha fazla demokrasi, Hong Kong lideri Carrie Lam’ın istifası ve ana karadan gelen Çinli turistleri Hong Kong’dan uzak tutmaya yönelik taleplere bırakmıştı.

Hong Kong’da protestolar havaalanına sıçradı

Hong Kong Havaalanı’nı işgal eden yüzlerce protestocu, “Özgür Hong Kong” sloganları atıyor.
Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlayan protestolar son haftalarda boyut değiştirmiş, yerini daha fazla demokrasi, Hong Kong lideri Carrie Lam’ın istifası ve ana karadan gelen Çinli turistleri Hong Kong’dan uzak tutmaya yönelik taleplere bırakmıştı. Hong Kong halkı, eylemlerini bu kez sokaklar yerine havaalanına taşıdı. Yüzlerce Hong Konglu, havaalanında “Özgür Hong Kong” sloganlarıyla protesto yaparken, komşu ülke Singapur da vatandaşlarına seslenerek şehirdeki bazı noktalardan uzak durmaları uyarısı yaptı. Havaalanı yönetimi gösterilerin faaliyetleri engellemediğini duyururken, yolculara her ihtimale karşı havaalanına erken gelmeleri tavsiyesinde bulundu.
Kasklarla havaalanına gelen eylemciler, geçtiğimiz günlerde askıya alınan iade yasa tasarısının tamamen geri çekilmesini istiyor. Havaalanının dış hatlar gelen yolcu salonunda yere oturarak eylemlerini sürdüren Hong Konglu göstericilerin “Özgür Hong Kong” sloganları havaalanı çevresinde yankılandı.

“Birleşmiş Hong Kong direniyor”
Protestonun düzenlenmesine destek veren eski pilot ve milletvekili Jeremy Tam, “Dünya son birkaç haftadır bizi izliyor. Havaalanının, tüm turistlere Hong Kong’da neler olduğunu açıklamanın en doğrudan yolu olduğuna inanıyoruz” dedi. Protestoculardan bazıları, yolculara şehirde devam eden krizi açıklarken bazıları da Pazar günü bir tren istasyonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda polisin başarısız müdahalesini kınadı. Eylemciler, Hong Konglu yetkililerin saldırganlara soruşturma açması için imza kampanyası başlattı.
Uçuş Görevlileri Birliği, aynı zamanda Hong Kong’un ana havayolu firması Cathay Pacific’in çalışanı olan birlik üyelerini sosyal medya hesabından “İnsan hakları için ayağa kalkmaya ve Hong Kongluların geri kalanıyla bağlantı kurmaya” çağırdı ve “Birleşmiş Hong Kong direniyor” sloganını ekledi.

“Kişisel güvenliğinizi sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalısınız”
Havaalanı gösterisine dikkat çeken Singapur, vatandaşlarını Hong Kong’da gösteri yapılma ihtimali olan yerlerden kaçınmaları konusunda uyardı. Singapur, “Hong Kong’daysanız, kişisel güvenliğinizi sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalısınız. Barışçıl olması öngörülen protestolar, çok az veya hiç haber vermeksizin şiddet kullanma potansiyeline sahip olabilir” açıklamasında bulundu.
Neredeyse her gün düzenlenen Hong Kong gösterilerinde geçen hafta sonu Çin’in adadaki ana temsilcilik bürosunun tahrip edilmesi üzerine uyarıda bulanan Pekin, son olayı “Çin egemenliğine bir saldırı” olarak değerlendirdi.

Hong Kong’da protestolar havaalanına sıçradı

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