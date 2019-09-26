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Hong Kong'da "toplumsal diyalog" oturumu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 20:26 | Son Güncelleme

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, toplumun çeşitli kesimlerinden yaklaşık 150 kişiyle bir araya geldi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı protestolar devam ederken, Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerle "toplumsal diyalog" oturumunda bir araya geldi.

"The Straits Times"da yer alan habere göre, Lam, Hong Kong'da aylardır devam eden protestolara ilişkin Queen Elizabeth Stadyumu'nda düzenlenen 150 kişinin katıldığı toplumsal diyalog oturumunda soruları cevapladı.

Katılımcılardan bazıları protestolar sırasında polisin göstericilere aşırı güç kullandığını belirtti, bununla ilgili soruşturma yürütülmesini istedi.

Başka bir katılımcının Lam'a istifa etmesi gerektiğini söylemesi üzerine, Lam, son iki yıldır işleri iyi idare edemediğini belirterek, iletişim kurma konusunda eleştiriler aldığını dile getirdi. Lam, "Yeterince dinlemedik," ifadesini kullandı.

Hong Kong'un hala parlak bir geleceğinin olduğunu söyleyen Lam, "Umarım hepiniz bizim Hong Kong toplumunu hala önemsediğimizin farkındasınızdır. Bu topluma verdiğimiz ihtimamı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Lam, ayrıca olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturmanın yürütülmesine şimdilik gerek görmediğini dile getirdi.

Hong Kong'un sakinleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten Lam, şiddete son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Lam, ayrıca toplumsal diyaloğun devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Queen Elizabeth Stadyumu'nda oturum sürerken, dışarıda da yüzlerce gösterici protestolarına devam etti.

Oturumun, protestoların başladığı haziranın başlarından bu yana Hong Kong yönetimi ile halk arasında yapılan ilk "açık diyalog" olduğu ifade edildi.

Baş Yönetici Lam, geçen hafta, protestocular dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinin temsilcileriyle bu hafta açık diyaloglara başlayacağını ve katılımcıların görüşlerini özgürce ifade edebileceğini dile getirmişti.

- Hong Kong'da protestolar sürüyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

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Baş Yönetici Carrie Lam Hong Kong protesto toplumsal diyalog

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