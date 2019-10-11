Hong Kong'daki protestolarda gözaltına alınanların üçte biri çocuk

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dört aydır devam eden protestolarda gözaltına alınan iki binden fazla kişinin en az üçte birinin çocuk olduğu bildirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölge Genel Sekreteri Matthew Cheung Kin-chung, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayından bu yana süren protestolarda bugüne kadar 2 bin 379 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınanlardan 750'sinin 18 yaş altında, bunlardan da 104'ünün 16 yaşından küçük olduğunu belirten Cheung, bunun "şok edici ve üzücü bir gelişme" olduğunu kaydetti.

Cheung, aileler ve öğretmenlerden gençlere "yasa dışı ve şiddet içeren eylemlerden" uzak durmaları, yaralanmaktan ve geleceklerini karartacak "gözaltına alınmaktan" kaçınmaları yönünde nasihat vermelerini istedi.

Baş Yönetici Carrie Lam, salı günü yaptığı açıklamada, eylül ayında okulun başlamasından sonra gözaltına alınanların neredeyse yüzde 40'ının 18 yaş altında, geçen hafta pazar günü gözaltına alınanların 10'da birinin de 15 yaşından küçük olduğunu ifade etmişti.