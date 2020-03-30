Honor 30, Huawei P40’a oldukça yakın olacak

Telefonun arka gövdesine yerleştirilmiş 4 adet kamera sistemi mevcut. Ana kamera 50MP büyüklüğünde ve Sony tarafından üretilmiş IMX7xx sensörü kullanıyor. 50MP çözünürlüğündeki bu kameranın piksel büyüklüğü 2.24µm. Ancak, her ne kadar P40’taki sensöre benzetsek de aynı sensör değil gibi görünüyor. Çünkü P40 biraz daha büyük sensöre sahip.

HONOR 30 SIZDIRILDI! İŞTE HONOR 30'UN MUHTEMEL ÖZELLİKLERİ

Daha önce ortaya çıkan sızıntıdan, Honor 30’da bulunan sensörün hala büyük ölçüde etkileyici bir sensör olduğunu görüyoruz. Honor 30, 1 / 1.3 boyutunda Huawei’nin Octo Pixel otofokus (Dual Pixel AF’nin daha gelişmiş bir sürümü) olarak adlandırdığı Tam Piksel otofokusa sahip olacak. 1/1.3 kamera sensör boyutu Samsung’un amiral gemisi Galaxy S20 Ultra’da karşımıza çıkıyor.

İkinci kamera olan 12MP ultra geniş açılı kamera da binning’i destekleyecek ve ortaya çıkan pikseller daha da büyük olacak.(2.8µm) Son olarak, 8MP’lik bir kamera telefoto kamerası olacak ve 3x optik zoom desteği sunacak. Bir adet de derinlik sensörü bulunacak.

Honor’un yeni telefonu Honor 30 görsellerde ortaya çıkana göre 30S’ye çok benzeyecek. 30S’de Honor 30’a çok benzeyen bir kamera kurulumuna sahip. Ancak bu telefonda kamera sensör boyutu daha küçük 64MP’lik bir kamera bulunuyor. Bunun dışında 3x optik zoom desteği sunacak bir adet kamera da. Telefon 40W hızlı şarj desteğine sahip olacak Honor 30 için de benzer bir özellik bekleniyor. Ancak Honor 30 için beklenen yonga seti 30S’te yer alan HiSlicon Kirin 820 yonga setinden daha etkileyici olacak. Telefonun 30 Mart 2020 tarihinde 30S ile aynı anda tanıtılacak mı bekleyip göreceğiz.

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