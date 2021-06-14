Honor 50 ailesinin teknik detayları sızdı

Honor 50 SE ile başlayalım. 50 SE, 6.78 inç FHD+ LCD ekran, MediaTek Dimensity 900 yonga seti, üçlü arka kamera kurulumu (100 MP f/1.9 birincil, 8 MP f/ 2.2 ultra geniş, 2 MP f/2.4 makro) ve 66W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pile sahip olacak. Cihaz 191 g ağırlığında ve 164.73 x 75.63 x 8 mm ölçülerinde.

Honor 50 ise 6.57 inç FHD+ OLED ekran, Snapdragon 778G yonga seti, dörtlü arka kamera sistemi (108 MP f/1.9 ana, 8 MP f/2.2 ultra geniş, 2 MP makro, 2 MP derinlik), 32 MP f/2.2 selfie kamerası ve 66 W şarj destekli 4.300 mAh pil ile gelecek. Bu model 159,96 x 73,76 x 7,78 mm ölçülerinde ve 175 g ağırlığında olacak.

AİLENİN EN GÜÇLÜSÜ HONOR 50 PRO OLACAK

Son olarak, 50 Pro, daha büyük 6.72 inç FHD+ OLED ekrana ve 12 MP ön kameraya sahip olmasının yanı sıra Honor 50 ile aynı özelliklere sahip olacak. Pro ayrıca 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak, ancak daha küçük 4.000 mAh pil ile görücüye çıkacak. Görünüşe göre bu şarj kapasitesi 25 dakika içinde pilin sıfırdan tamamen dolmasını sağlayacak. 50 Pro, 187 g ağırlığında ve 163,46 x 74,66 x 8,05 mm boyutlarında. Yukarıda sızdırılan görselden de görebileceğiniz gibi Honor 50 Pro en az dört renk seçeneği ile sunulacak.

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