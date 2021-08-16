Honor Earbuds 2 Lite Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Honor kablosuz kulaklık ailesini genişletiyor. Çinli teknoloji şirketi, şimdi ise uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arayanların dikkatini çekebilecek Honor EarBuds 2 Lite'ı Türkiye'de satışa çıkardı.

HONOR EARBUDS 2 LITE ÖZELLİKLERİ

Honor EarBuds 2 Lite'ın özellikleri arasında daha önce de söylediğimiz gibi Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi var. Ayrıca kulaklık, şarj kutusu ile birlikte 32 saate kadar süren bir pil ömrü sunuyor. Kulak içi kulaklık kategorisinde yer alan ürün, üç farklı boyuttaki esnek silikon kulaklık uçlarıyla kişiselleştirilebiliyor.

Farkındalık modu, 10 dakikalık şarjla 4 saat dinleme süresi ve sesli aramalarda yapay zekalı gürültü azaltma gibi özellikleri bulunan Honor EarBuds 2 Lite, 10mm ses sürücüsüne sahip. Ayrıca kulaklıkta Bluetooth 5.2 desteğinin yer aldığını belirtelim.

HONOR EARBUDS 2 LITE'IN FİYATI

Buzul beyazı ve gece siyahı renklerine sahip olan Honor Earbuds 2 Lite, 499 TL'den başlayan fiyatlarla online satış kanallarından temin edilebiliyor.



