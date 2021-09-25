Honor MagicBook V 14’ün bazı ayrıntıları sızdı

Dizüstü bilgisayar ayrıca bir dokunmatik ekranla gelecek ve ‘R2 yuvarlatılmış köşeler’ gibi üst düzey özelliklere sahip olacak.

Daha önce Honor, yaklaşmakta olan MagicBook V14 dizüstü bilgisayarın 5 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip olacağını doğrulamıştı. Şirket bunu henüz doğrulamamış olsa da, geniş açılı bir kamera sensörünün normal bir kamera ile birlikte daha geniş bir görüş alanı sunmasını bekliyoruz.

Dizüstü bilgisayarın kutudan çıktığı haliyle Windows 11’e ilk önyükleme yapanlardan biri olduğu zaten onaylandı . Honor ve Microsoft, Shenzhen’deki Honor HQ’da bunu duyuran stratejik bir tören düzenlemişti. Bunun dışında Honor, yazılım ve donanım entegrasyonundaki gelişmiş yetenekleriyle Windows 11’in potansiyelini en üst düzeye çıkarma yeteneğine sahip olduğunu söylemişti.

Honor MagicBook V 14 hakkında şu anda yukarıda belirtilenler dışında pek fazla bilgi yok, ancak gelecek 26 Eylül etkinliği ile özellikleri, görünümü, fiyatlandırması ve bulunabilirliği hakkında daha fazla ayrıntı almamız gerekiyor.

Elektrikli otomobiller menzil sorunu yaşıyor



