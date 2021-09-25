HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Honor MagicBook V 14’ün bazı ayrıntıları sızdı

Honor MagicBook V 14’ün bazı ayrıntıları sızdı

25.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor MagicBook V 14 hakkında birkaç çizim ve ayrıntılar geldi. Eskizler, dizüstü bilgisayarın son derece dar çerçeveli geniş bir ekranla donatılacağını ve dolayısıyla oldukça yüksek bir ekran elde edileceğini gösteriyor. 

Honor MagicBook V 14’ün bazı ayrıntıları sızdı

Dizüstü bilgisayar ayrıca bir dokunmatik ekranla gelecek ve ‘R2 yuvarlatılmış köşeler’ gibi üst düzey özelliklere sahip olacak.
Daha önce Honor, yaklaşmakta olan MagicBook V14 dizüstü bilgisayarın 5 megapiksel çift kamera kurulumuna sahip olacağını doğrulamıştı. Şirket bunu henüz doğrulamamış olsa da, geniş açılı bir kamera sensörünün normal bir kamera ile birlikte daha geniş bir görüş alanı sunmasını bekliyoruz.

Dizüstü bilgisayarın kutudan çıktığı haliyle Windows 11’e ilk önyükleme yapanlardan biri olduğu zaten onaylandı . Honor ve Microsoft, Shenzhen’deki Honor HQ’da bunu duyuran stratejik bir tören düzenlemişti. Bunun dışında Honor, yazılım ve donanım entegrasyonundaki gelişmiş yetenekleriyle Windows 11’in potansiyelini en üst düzeye çıkarma yeteneğine sahip olduğunu söylemişti.

Honor MagicBook V 14 hakkında şu anda yukarıda belirtilenler dışında pek fazla bilgi yok, ancak gelecek 26 Eylül etkinliği ile özellikleri, görünümü, fiyatlandırması ve bulunabilirliği hakkında daha fazla ayrıntı almamız gerekiyor.

Elektrikli otomobiller menzil sorunu yaşıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat‘Bana teşkilatın numarasını verin’ sözleriyle Türkiye’nin gündemine oturan kuryeye beraat
Dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadıDünyaca ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
Çip krizi üst noktaya taşındıÇip krizi üst noktaya taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Meral Akşener: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Rize meydanında yakacağım

Rize meydanında yakacağım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Yasaklandı! Yeni uygulama 5 Ekim'de başlıyor

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Fotoğraflar bugün çekildi! Kar, yurda giriş yaptı

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Canlı yayında ibretlik olay: 4 eş normal, karısıyla paylaşacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.