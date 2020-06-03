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Honor Play 4 Pro'nun küçük kardeşi: Honor Play 4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.06.2020 14:30 | Son Güncelleme

Honor, Honor Play 4 Pro'yu tanıttığı dijital lansmanında Honor Play 4'ü de tanıttı. Honor Play 4, Honor Play 4 Pro gibi ateş ölçme kabiliyetine sahip olmasa da, oldukça dikkat çekici özelliklere sahip. Peki Honor Play 4 özellikleri neler? Honor Play 4 fiyatı ne kadar?

Honor Play 4 Pro'nun küçük kardeşi: Honor Play 4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor, yaptığı dijital etkinlikle Play 4 serisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Honor Play 4 Pro ile özellikle koronavirüs salgını döneminde önemli bir işe imza atan Honor, Honor Play 4 ile de uygun fiyatlı bir telefon çözümü sunuyor.

İŞTE HONOR PLAY 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Honor Play 4 özellikleri arasında 6,81 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Honor Play 4 Pro'ya nazaran MediaTek Dimensity 800 işlemcisinden gücünü alan Honor Play 4, bu işlemcinin yanında modele göre değişen 6GB/8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefonda özel bir sıvı soğutma sistemi de mevcut.

Honor Play 4 kamera

Telefonun kameraları ise Honor Play 4 Pro'dan çok daha gelişmiş gibi gözüküyor. Zira, Honor Play 4'te 4 arka kurulumu bulunuyor ve bu kurulumdaki kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Honor Play 4'ün ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Honor Play 4, tüm gücünü ise 22,5W hızlı şarj desteği sunan 4,300 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.

Honor Play 4 özellikleri

HONOR PLAY 4 FİYATI NE KADAR?

Honor Play 4 fiyatı 255 dolar olarak belirlenmiş durumda. Tabi bu fiyat telefonun 6GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip olan model için geçerli. Honor Play 4'ün 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin fiyatı ise 280 dolar.

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