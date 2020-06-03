Honor Play 4 Pro'nun küçük kardeşi: Honor Play 4 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor, yaptığı dijital etkinlikle Play 4 serisi akıllı telefonlarını görücüye çıkardı. Honor Play 4 Pro ile özellikle koronavirüs salgını döneminde önemli bir işe imza atan Honor, Honor Play 4 ile de uygun fiyatlı bir telefon çözümü sunuyor.

İŞTE HONOR PLAY 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Honor Play 4 özellikleri arasında 6,81 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 60 Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Honor Play 4 Pro'ya nazaran MediaTek Dimensity 800 işlemcisinden gücünü alan Honor Play 4, bu işlemcinin yanında modele göre değişen 6GB/8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Telefonda özel bir sıvı soğutma sistemi de mevcut.

Telefonun kameraları ise Honor Play 4 Pro'dan çok daha gelişmiş gibi gözüküyor. Zira, Honor Play 4'te 4 arka kurulumu bulunuyor ve bu kurulumdaki kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 8 MP geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Honor Play 4'ün ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde. Honor Play 4, tüm gücünü ise 22,5W hızlı şarj desteği sunan 4,300 mAh değerindeki bataryasından sağlıyor.