Honor, satışlarını önemli oranda arttırdı

Bilindiği üzere Honor Huawei’nin alt markalarından biriydi. Fiyat performans odaklı ürünleri sayesinde kısa sürede önemli bir müşteri kitlesine erişen Honor, bazı pazarlarda Huawei’yi de geride bırakmayı başarmıştı.

Huawei üzerine uygulanan ambargolar Honor’ı da etkiledi. Huawei modellerinde olduğu gibi Honor modellerinden de Google servisleri kaldırıldı.

Bir süre sonra sürpriz bir kararla Huawei, Honor’ı elden çıkarma kararı aldı. Honor Çin’de oluşturulan bir konsorsiyuma devredildi.

Huawei ile bağlarını koparan Honor, belli ambargolardan kurtulmak için de görüşmelere başlamıştı.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Honor, ürettiği ve Huawei’den ayrıldıktan sonra satışa sunduğu modellerine Google desteğini geri sundu. Hal böyle olunca hem Çin’deki, hem de global pazardaki Honor satışları hızlı bir şekilde artmaya başladı.

Çin kaynaklı son raporlara göre Honor hala eski gücünün çok uzağında. Fakat Çinli üretici kuvvetli bir ivmeyle zirveye doğru yol alıyor. Bakalım Honor eski gücüne gerçekten de kavuşabilecek mi? Bunu bize zaman gösterecek.

Avrupa Birliği aşı karnesi kararını açıkladı

