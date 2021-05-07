HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Honor Tablet X7 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Tablet X7 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

07.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Honor, Honor Tablet X7 adını taşıyan yeni bir tablet duyurdu. Honor Tablet X7'nin özellikleri arasında MediaTek Helio P22T yonga seti bulunuyor. Honor Tablet X7'nin fiyatı ile bazı kullanıcıların dikkatini çekebilir.

Honor Tablet X7 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor akıllı telefonlarıyla tanınsa da tablet pazarında da yer alıyor. Daha önce tablet ailesine birçok ürün ekleyen Çinli şirket, şimdi ise Honor Tablet X7 ile karşımıza çıktı.

HONOR TABLET X7 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Honor Tablet X7'de 8 inç büyüklüğünde, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde bir LCD ekran bulunuyor. Sürpriz olmayacak bir şekilde daha çerçeveli bir tasarıma sahip olan Tablet X7, MediaTek Helio P22T işlemcisini kullanıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar depolama alanı genişletilebiliyor. Tablet, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0'ı çalıştırıyor.

Honor Tablet X7 özellikleri

Honor'ın yeni tabletinde toplamda iki kamera var. Bu kameralardan ilki cihazın ön tarafında yer alıyor ve 2 MP'lik bir sensör kullanıyor. Arka taraftaki kamera ise 5 MP'lik bir kamera ve ana kamera olarak görev yapıyor. Honor Tablet X7, bünyesinde 10W hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh'lik bir batarya taşıyor.

İşlemcisi ile ön planda: Honor Play 20 piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatıİşlemcisi ile ön planda: Honor Play 20 piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

İŞTE HONOR TABLET X7'NİN FİYATI

Honor Tablet X7'nin fiyatı Çin'de yalnızca Wi-Fi'yi destekleyen model için yaklaşık 140 dolar, 4G destekli model için ise 185 dolar olarak belirlenmiş durumda.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Geçen ayın en güçlü telefonları belli oldu!Geçen ayın en güçlü telefonları belli oldu!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Bireysel Emeklilik Sistemi yönetmeliğinde değişiklik

Yok böyle tezgah! Hepsi lüks araç, tam 24 milyon TL

Yok böyle tezgah! Hepsi lüks araç, tam 24 milyon TL

Marketlerde yeni dönem bugün başladı

Marketlerde yeni dönem bugün başladı

Sedat Peker'in iddialarına Zülfü Tolga Ağar'dan açıklama

Sedat Peker'in iddialarına Zülfü Tolga Ağar'dan açıklama

Öpüşme olayında yeni detay! Aşıklar tatilde

Öpüşme olayında yeni detay! Aşıklar tatilde

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

Yediği cezaya şaşırdı, tepkisi ilginç oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.