Honor Tablet X7 duyuruldu! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor akıllı telefonlarıyla tanınsa da tablet pazarında da yer alıyor. Daha önce tablet ailesine birçok ürün ekleyen Çinli şirket, şimdi ise Honor Tablet X7 ile karşımıza çıktı.

HONOR TABLET X7 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Honor Tablet X7'de 8 inç büyüklüğünde, 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde bir LCD ekran bulunuyor. Sürpriz olmayacak bir şekilde daha çerçeveli bir tasarıma sahip olan Tablet X7, MediaTek Helio P22T işlemcisini kullanıyor. Bu işlemciye 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği sayesinde 512 GB'a kadar depolama alanı genişletilebiliyor. Tablet, Android 10 tabanlı Magic UI 4.0'ı çalıştırıyor.

Honor'ın yeni tabletinde toplamda iki kamera var. Bu kameralardan ilki cihazın ön tarafında yer alıyor ve 2 MP'lik bir sensör kullanıyor. Arka taraftaki kamera ise 5 MP'lik bir kamera ve ana kamera olarak görev yapıyor. Honor Tablet X7, bünyesinde 10W hızlı şarj desteğine sahip 5.100 mAh'lik bir batarya taşıyor.

İŞTE HONOR TABLET X7'NİN FİYATI

Honor Tablet X7'nin fiyatı Çin'de yalnızca Wi-Fi'yi destekleyen model için yaklaşık 140 dolar, 4G destekli model için ise 185 dolar olarak belirlenmiş durumda.

