HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşlemcisi ile ön planda: Honor Play 20 piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

İşlemcisi ile ön planda: Honor Play 20 piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

26.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei'den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Honor, en yeni telefonu Honor Play 20'yi sessizce piyasaya sürdü. Mütevazi özelliklere sahip olan Honor Play 20'nin kullandığı işlemci ise oldukça şaşırttı.

İşlemcisi ile ön planda: Honor Play 20 piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor daha önce birçok akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu telefonların büyük bir kısmı Kirin işlemci ile geldi. Son olarak Honor V40'ta MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisini gördük. Honor şimdi ise yeni telefonu Honor Play 20'yi sessizce piyasaya sürdü. Fakat bu telefon, ne MediaTek Dimensity serisi bir işlemci ile ne de Kirin bir işlemci ile duyuruldu.

HONOR PLAY 20 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Fazla meraklandırmadan açıklayalım, Honor Play 20 TSMC tarafından 12nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş Unisoc T610 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. Honor Play 20'nin özelliklerinden bahsedecek olursak, ilk başta telefonun HD+ çözünürlüğünde 6,5 inçlik damla çentikli bir LCD ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Damla çentikte 5 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Unisoc T610 işlemciye ise 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Micro SD kart desteği ile depolama alanı 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Honor Play 20 özellikleri

Honor Play 20'nin arka tarafında çift arka kurulumu var. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlük sunuyor ve ana kamera olarak görev yapıyor. Diğer kamera ise 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik sensörü olarak ana kameraya destek veriyor. Telefon gücünü ise 10W'a kadar hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh'lik pilinden sağlıyor. Telefon kutusundan Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 arayüzü ile çıkıyor.

Honor Play 20

Honor Play 5T Life duyuruldu! İşte özellikleriHonor Play 5T Life duyuruldu! İşte özellikleri

İŞTE HONOR PLAY 20'NİN FİYATI

Honor Play 20'nin fiyatı Çin'de yaklaşık 138 dolardan başlıyor. RAM seçeneklerine göre telefonun fiyatı 215 dolara kadar yükseliyor. Honor Play 20'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecekGerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek
Xiaomi ilk kez üretti!Xiaomi ilk kez üretti!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Sevilen dizi final yapıyor! Ünlü oyuncudan duygusal veda!

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

Fransa'da Ermeni bir grup Türk ailesine saldırdı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 532 kişi hakkında gözaltı kararı

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Hercai'ye böyle veda etti: İç huzuruyla gidiyorum

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma mı olacak? Gözler kritik toplantıya çevrildi

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

Gerilim zirvede! Uzman uyardı: Durum kötüleşecek

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Kripto para piyasasında üçüncü şok! GoldexCoin’e de erişilemiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

Kuzey Irak'a geniş çaplı harekat! Hedefler vuruluyor

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

FETÖ'nün 'Gurbet Mezarlığı' faaliyete geçti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik 'bağışıklık' uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.