İşlemcisi ile ön planda: Honor Play 20 piyasaya çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Honor daha önce birçok akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu telefonların büyük bir kısmı Kirin işlemci ile geldi. Son olarak Honor V40'ta MediaTek Dimensity 1000+ işlemcisini gördük. Honor şimdi ise yeni telefonu Honor Play 20'yi sessizce piyasaya sürdü. Fakat bu telefon, ne MediaTek Dimensity serisi bir işlemci ile ne de Kirin bir işlemci ile duyuruldu.

HONOR PLAY 20 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Fazla meraklandırmadan açıklayalım, Honor Play 20 TSMC tarafından 12nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş Unisoc T610 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. Honor Play 20'nin özelliklerinden bahsedecek olursak, ilk başta telefonun HD+ çözünürlüğünde 6,5 inçlik damla çentikli bir LCD ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. Damla çentikte 5 MP'lik selfie kamerası bulunuyor. Unisoc T610 işlemciye ise 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Micro SD kart desteği ile depolama alanı 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Honor Play 20'nin arka tarafında çift arka kurulumu var. Bu kameralardan ilki 13 MP çözünürlük sunuyor ve ana kamera olarak görev yapıyor. Diğer kamera ise 2 MP çözünürlüğünde ve derinlik sensörü olarak ana kameraya destek veriyor. Telefon gücünü ise 10W'a kadar hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh'lik pilinden sağlıyor. Telefon kutusundan Android 10 tabanlı Magic UI 4.0 arayüzü ile çıkıyor.