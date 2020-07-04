Honor X10 Max nihayet tanıtıldı

Alışılmamış büyüklükte bir ekran ile gelen telefon bakalım Android tutkunlarına neler sunuyor?

Telefonda 7.09 inç büyüklüğünde 2280 × 1080 çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri yer alıyor.

64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen bu modelde üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 48 Megapiksel Sony IMX600 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü şeklinde konumlandırılıyor.

Telefonun ön tarafında ise ortada damla çentik şeklinde 8 Megapiksellik kamera bulunuyor. Yaklaşık olarak 260 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan telefonun Türkiye pazarına henüz gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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