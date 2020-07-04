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Honor X10 Max nihayet tanıtıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2020 13:58 | Son Güncelleme

Honor’un uzun zamandır Honor X10 Max modelini tanıtması bekleniyordu. Bugün beklenen gün geldi çattı ve dev ekranlı telefon tanıtıldı.

Honor X10 Max nihayet tanıtıldı

Alışılmamış büyüklükte bir ekran ile gelen telefon bakalım Android tutkunlarına neler sunuyor?

Telefonda 7.09 inç büyüklüğünde 2280 × 1080 çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800 yonga setinden alan telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri yer alıyor.

64 GB ve 128 GB dahili depolama birimi ile gelen bu modelde üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 48 Megapiksel Sony IMX600 sensör f/1.8 diyafram + 8 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü şeklinde konumlandırılıyor.

Telefonun ön tarafında ise ortada damla çentik şeklinde 8 Megapiksellik kamera bulunuyor. Yaklaşık olarak 260 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan telefonun Türkiye pazarına henüz gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

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