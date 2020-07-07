Horlayanlar dikkat! Bu 7 mucizevi yöntem ile horlamayı durdurabilirsiniz!

Geceleri horlama sesiyle uyanıyorsanız veya etrafınızdaki kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemeye başladıysanız yardıma ihtiyacınız var demektir. Birçok nedenden kaynaklanan horlama sorunu için illa bir tedavi görmenize gerek yok. Hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler ile horlamadan kurtulabilirsiniz. İşte o değişiklikler…
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Horlamanın önüne geçebilmenin en doğal yolları arasında, düzenli olarak yapacağınız egzersizler yer alıyor. Gün içerisinde yaptığınız egzersizler sayesinde hem zinde olup istediğiniz vücut ölçülerine sahip olacaksınız hem de horlamanın önüne geçebileceksiniz.
SIRT ÜSTÜ YATMAKTAN KAÇININ
Sırt üstü yattığınızda dilinizin tabanı ve damağınızın yumuşak bölümü boğazınızın arka duvarına çökerek uyku esnasında daha fazla ses çıkarmaya neden olur. Bu nedenle sırt üstü yatmak yerine yana dönerek yatmanız bu sorununuzu önleyemeye yardımcı olabilir.
KİLONUZA DİKKAT EDİN
Horlama zayıf kişilere oranla kilolu kişilerde daha çok görülen bir sorundur. Özellikle boyun bölgenizden kilo alan bir yapınız varsa almış olduğunuz kilolar boğazınızın iç çapını sıkmaya başlar ve uyku sırasında horlamanıza neden olabilir. Eğer horlama şikayetleriniz kilo almaya başladığınızda ortaya çıkmaya başladıysa kilo vererek hem sağlıklı bir yaşam sürebilir hem de horlamadan kurtulabilirsiniz.
AKŞAM YEMEKLERİNİ FAZLA KAÇIRMAYIN
Akşam yemeğiniz uyku saatine yakın bir zaman diliminde ve ağır yemeklerin içerdiği bir menüden oluşuyorsa horlama problemiyle karşılaşmanız çok daha büyük bir olasılıktır. Bu nedenle akşam yemeklerinizi daha erken ve olabildiğince hafif yemeklerle yapmalısınız.
ALKOL VE SİGARA TÜKETİMİNİ BIRAKIN
Aynı obezitede olduğu gibi alkol ve sigara tüketimi de horlamanın en önemli nedenleri arasında yer alır. Sürekli tüketilen bu ürünler boğaz bölgesindeki kas ve dokuların gevşemesine neden olarak buradan hava geçişinin sağlanmasını zorlaştırır ve horlamayı meydana getirir. Ayrıca hepinizin bildiği gibi alkol ve sigara vücudunuz için de oldukça zararlı bir alışkanlıktır ve horlamanın dışında ciddi birçok hastalığa sebep olabilir.
VÜCUDUNUZU SUSUZ BIRAKMAYIN
Alkol ve sigara tüketiminden ne kadar uzak durmanız gerekiyorsa bol sıvı tüketmeye de bir o kadar yakın olmalısınız. Çünkü vücudunuzu susuz bıraktığınızda burnunuzdaki ve yumuşak damağınızdaki enzimler kurumaya başlar ve yapışkanlık oluşur. Bu durum da horlamanıza neden olur.
BURUN KANALLARINIZI AÇIN
Burundan kaynaklı bir horlama yaşıyorsanız, burun kanallarınızı açık tutmanız horlamanızı engelleyecektir. Yatmadan önce sıcak bir duş ya da duş alırken burnunuzu tuzlu suyla durulamanız burun kanallarınızı açmanızda yardımcı olacaktır.
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