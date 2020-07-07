Horlayanlar dikkat! Bu 7 mucizevi yöntem ile horlamayı durdurabilirsiniz!

Geceleri horlama sesiyle uyanıyorsanız veya etrafınızdaki kişilerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemeye başladıysanız yardıma ihtiyacınız var demektir. Birçok nedenden kaynaklanan horlama sorunu için illa bir tedavi görmenize gerek yok. Hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler ile horlamadan kurtulabilirsiniz. İşte o değişiklikler…

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Horlamanın önüne geçebilmenin en doğal yolları arasında, düzenli olarak yapacağınız egzersizler yer alıyor. Gün içerisinde yaptığınız egzersizler sayesinde hem zinde olup istediğiniz vücut ölçülerine sahip olacaksınız hem de horlamanın önüne geçebileceksiniz.

SIRT ÜSTÜ YATMAKTAN KAÇININ

Sırt üstü yattığınızda dilinizin tabanı ve damağınızın yumuşak bölümü boğazınızın arka duvarına çökerek uyku esnasında daha fazla ses çıkarmaya neden olur. Bu nedenle sırt üstü yatmak yerine yana dönerek yatmanız bu sorununuzu önleyemeye yardımcı olabilir.

KİLONUZA DİKKAT EDİN

Horlama zayıf kişilere oranla kilolu kişilerde daha çok görülen bir sorundur. Özellikle boyun bölgenizden kilo alan bir yapınız varsa almış olduğunuz kilolar boğazınızın iç çapını sıkmaya başlar ve uyku sırasında horlamanıza neden olabilir. Eğer horlama şikayetleriniz kilo almaya başladığınızda ortaya çıkmaya başladıysa kilo vererek hem sağlıklı bir yaşam sürebilir hem de horlamadan kurtulabilirsiniz.