Hortumdan zarar gören vatandaşlara yardım eli uzandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesi Narlı köyünde 26 ev ile ahırın zarar gördüğü hortumda mağdur olan vatandaşlara yardımda bulunuldu.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Haziran'da Narlı köyünde meydana gelen hortumun ardından Laçin Kaymakamlığından ilk bilgileri aldıklarını ve jandarma ile sağlık ekiplerinin hemen köye sevk edildiğini belirtti.

Ön durum tespitinin ardından ilgili kurumlarla temasa geçilerek hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildiren Çiftçi, Kaymakamlığın koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl, İl Afet ve Acil Durum ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri tarafından köyde bina, eşya ve zirai konularda hasar tespit çalışmasının yapıldığını vurguladı.

Binalardaki incelemede 26 konutun hasar gördüğünün belirlendiğini bildiren Çiftçi, bunlardan 25'inde çatı hasarı, birinde de yapısal zarar olduğunu kaydetti.

Çiftçi, ayrıca köyde elektrik ve su hattında meydana gelen arızalar için teknik ekiplerin ilk dakikadan itibaren sahada aktif çalışmaya başladığını, görevli kurumlardan alana çıkmayan veya gecikenin bulunmadığını belirtti.