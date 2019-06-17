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Hortumdan zarar gören vatandaşlara yardım eli uzandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:35 | Son Güncelleme

Çorum'un Laçin ilçesi Narlı köyünde meydana gelen hortumda evlerinde hasar oluşan vatandaşlara yardım yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesi Narlı köyünde 26 ev ile ahırın zarar gördüğü hortumda mağdur olan vatandaşlara yardımda bulunuldu.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Haziran'da Narlı köyünde meydana gelen hortumun ardından Laçin Kaymakamlığından ilk bilgileri aldıklarını ve jandarma ile sağlık ekiplerinin hemen köye sevk edildiğini belirtti.

Ön durum tespitinin ardından ilgili kurumlarla temasa geçilerek hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildiren Çiftçi, Kaymakamlığın koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl, İl Afet ve Acil Durum ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri tarafından köyde bina, eşya ve zirai konularda hasar tespit çalışmasının yapıldığını vurguladı.

Binalardaki incelemede 26 konutun hasar gördüğünün belirlendiğini bildiren Çiftçi, bunlardan 25'inde çatı hasarı, birinde de yapısal zarar olduğunu kaydetti.

Çiftçi, ayrıca köyde elektrik ve su hattında meydana gelen arızalar için teknik ekiplerin ilk dakikadan itibaren sahada aktif çalışmaya başladığını, görevli kurumlardan alana çıkmayan veya gecikenin bulunmadığını belirtti.

Devletin tüm kurumlarıyla, meydana gelen doğal afette vatandaşın yardımına koştuğunu vurgulayan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal tarafından mağdur vatandaşlarımıza 19 bin 500 kiremit ve 7 bin tuğla hibe edilmiştir. Temin edilen kiremit ve tuğlaların peyderpey afetzedelere dağıtımı yapılmıştır. Çalışmalarda kullanılmak üzere İl Özel İdaremizden de dozer, greyder, kamyon getirilmiştir. Laçin Kaymakamlığımız tarafından vatandaşımızın çivi, çatı çıtası ve elektrik kablosuna varıncaya kadar bütün tedariği yapılmıştır."

Bu arada, olayın ardından çeşitli sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri de köye giderek, vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Narlı köyünde 11 Haziran'da oluşan hortumda köydeki birçok ev ile ahırın çatısı uçmuş, elektrik ve telefon direkleri ile ağaçlar devrilmiş ve bazı tarım arazileri zarar görmüştü. Olayda bir büyükbaş hayvan da telef olmuştu.

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