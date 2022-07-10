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Hotspot türleri ve kullanım alanları nelerdir? Hotspot ne amaçla kullanılır?

10.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle halka açık ve kurumsal alanlarda kablosuz erişim protokollerine uygun bir şekilde sunulan internet hizmeti, hotspot nedir sorusunun karşılığı olarak açıklanır.

Hotspot türleri ve kullanım alanları nelerdir? Hotspot ne amaçla kullanılır?

İçindekiler

  • Hotspot Hizmetinin Kullanım Amaçları Nelerdir?
  • Hotspot ve Mobil Hostpost
  • Hotspot Kullanım Alanları Nelerdir?
  • Hotspot Türleri Nelerdir?
  • Hotspot Kullanımı Nasıl Olur?
  • Hotspot Güvenliği

İnsan yaşamının önemli parçalarından biri haline gelen internetin yardımcı araçları her geçen gün artmaya devam eder. Bunlardan biri olarak değerlendirilen hotspot, genellikle çoklu internet kullanıcılarının bulunduğu alanlarda kullanılır. Peki hotspot nedir? Halk arasında açık Wi-Fi noktası olarak da bilinir. Havaalanında, kafelerde, toplu taşıma araçlarında, kampüste ve buna benzer insan yoğunluğunun olduğu alanlarda sıklıkla tercih edilir. Hotspot internet paylaşımıyla, kullanıcılar ücretsiz internet servisinden faydalanabilir. Hotspot ile ilgili yapılan tahminlere göre dünyada yaklaşık olarak 200 milyon açık Wi-Fi noktası olduğu dile getiriliyor. Her gün milyonlarca kişi bu açık Wi-Fi noktalarından yararlanır. Bu sebeple hotspot internet paylaşımı yaygın olarak kullanılır.

Hotspot Hizmetinin Kullanım Amaçları Nelerdir?

İnternet teknolojisi günümüze kadar gelen süre zarfında birçok evrim geçirdi. Şu an neredeyse insanlığın vazgeçilmezleri arasında yer alan internet kullanımını daha da verimli hale getirmek ve kullanıcıların deneyimini geliştirmek için birçok araç geliştiriliyor. Bunlardan biri de internet paylaşımı. Özellikle kamuya açık ve insanların yoğun bir şekilde çalıştığı alanlarda sıklıkla kullanılan bu internet sunucusunun temel amacı insanlara her alanda internet sunabilmek. Gerek günlük hayatta gerek iş hayatında gerekse eğitim için temel kaynakların başında gelen interneti daha kolay hale getirmek amacıyla da bu sunucular oldukça faydalıdır.

Hotspot ve Mobil Hostpost

Hotspot ve Mobil Hotspot terimleri zaman zaman aynı anlama geliyormuş gibi kullanılabilir. Fakat ikisinin arasında ayırıcı unsurlar söz konusu. İnternet bağlantısının br kablosuz yönlendirici yani WLAN üzerinden yapılmasını sağlayan fiziksel bağlantı seçeneğine Hotspot denirken, Mobil Hotspot ise tamamen taşınabilir olmasıyla değişir. Hotspot fiziki olarak sınırlı bir alanda kullanılabilir. Bağlantı noktasına en yakın olan kişinin internet hızı daha kuvvetli olur. Genellikle açık ağ noktaları ücretsizdir fakat bazı yerlerde ön ödemeli veya ücretli olarak da sunulabilir. Mobil hotspot adından da anlaşılacağı üzere hareketli olup taşınma özelliğine sahiptir. Buna akıllı cep telefonlar örnek vermek mümkün. İnternet bağlantısını farklı cihazlarla paylaşmak için hotspot programı hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Bu programlar bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanılır.

Hotspot Kullanım Alanları Nelerdir?

Hastane, kütüphane, parklar, oteller, akaryakıt istasyonları, kafeler ve kamp alanları gibi insanların çoğunlukla vakit geçirdiği alanlar yer alan açık wifi alanlarında zaman zaman hotspot çalışmıyor sorunu yaşayabiliyor. Bu gibi durumlarda ağ bağlantısının olduğu noktaya uzak olabilirsiniz ya da bağlantı noktasında sinyal sorunu yaşanıyor olabilir. Kullanıcılar bu alanlarda mobil cihazlarından ya da bilgisayarlarından da bağlantı gerçekleştirebilir. Sadece açık alanlarda ve kamusal alanlarda değil şirketlerde de kurum içi hotspot bağlantısı da bulunur. Çalışanlar bu noktadan sinyal alarak işlerine devam eder. Bu ağlar genellikle izinle bağlantı sağladığı için sadece ofis görevlileri tarafından kullanılır. Kullanıcılar bu noktadan faydalanmak istediklerinde taşınabilir herhangi bir cihazını Wi-Fi kartlarıyla ağa bağlayabilir.

Hotspot Türleri Nelerdir?

Hotspot türleri iki grupta toplanır. Bunlar; ücretli ve ücretsiz şeklindedir. Bu ağlar genellikle ücretsiz olarak kullanılıyor olsa da bazı bölgelerde ücretli olarak da kullanılabilir.

Ücretsiz Ağlar: Herkese açık ve ortak bir ağ olarak konumlandırılırken bağlantı için kullanıcıların herhangi bir ücret ödemesine gerek yoktur. Bağlantının kapsama alanı içerisinde herkes bu ağa bağlanarak internet hizmetinden faydalanabilir.

Ücretli Ağlar: Ücretli hotspot ağları genellikle ticari noktalar olarak tanımlanabilir. Bu hizmetten faydalanmak için farklı ödeme seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Hotspot Kullanımı Nasıl Olur?

Her alanda internete ihtiyaç duyulmasıyla internet kullanımının kalitesini artırmak adına birçok seçenek bulunur. Bunlardan biri de internet paylaşımı hizmetidir. Kamusal alanlarda insanlar internet hizmeti alabilmesi için kullanılan hotspot teknolojisi, Wi-Fi bağlantısı sayesinde kullanıcılar internet sunar. Kablosuz bir hotspot ağına bağlanmak hem kolay hem de oldukça basit bir işlemdir. Herhangi bir hotspot ağı bulmak için akıllı cihazınızın kablosuz ağ bağlantısı kısmını açarak size yakın olan SSID’leri yani Wi-Fi ismini görebilir ve açık olan direkt bağlanabilirsiniz. Bağlanma esnasında genellikle küçük bir kimlik doğrulama ekranıyla karşılaşabilirsiniz. Buradan kimliğinizi doğrulayarak bağlantınıza kavuşabilirsiniz. Mobil cihazlarda hotspot kullanımı ise günümüzde belirli bir paket üyeliğiyle gerçekleşir. Çeşitli telekomünikasyon şirketlerinin belirli bir ücret karşılığında sunduğu internet paylaşımı hizmeti hotspot paketi nedir sorusunun karşılığı olarak tanımlanabilir.

Hotspot Güvenliği

İnternet, her ortamda insanların yanında olsa da zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bunların başında da siber saldırılar gelir. Bu sebeple Hotspot ağlarına bağlı olmanın da beraberinde getirdiği bir takım riskler bulunur. Şöyle ki Hotspot ağına bağlanan bir kullanıcı ve siber saldırgan aynı ağ içerisinde yer aldıklarında kullanıcı savunmasız kalabilir. Herkese açık bir Wi-Fi etkin noktası ararken, cep telefonunuzu ve bilgisayarınızı sadece bilindik sağlayıcılara bağlamanız önerilir. Bunlar; otel, kafe gibi kablosuz ağlardır. Bergnet ya da buna benzer bir ürünle konumlandırılmış olan ağda çok daha güvenli olmak mümkündür. Bu ağ sistemleri genellikle olabilecek bir saldırıya karşı yalıtılmış ya da tedbirleri artırılmıştır. Bu şekilde çok daha güvenli bir kullanım elde edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
internet
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