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Hrant Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi

15.12.2020 11:24 | Son Güncelleme:
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Hrant Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı dava, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilerek ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatları celse arasında açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara ve taraf avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

MÜTALAADAN

Cumhuriyet savcısı esas hakkında açıkladığı 68 sayfalık mütalaasında, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü sanık Ali Fuat Yılmazer’in FETÖ amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği, Hrant Dink’in hayatını koruma yerine görevini yerine getirmediği anlatılıyor. Mütalaada sanık Yılmazer’in “Tasarlayarak adam öldürmek suçuna iştirakö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Görevi kötüye kullanma", "FETÖ yöneticiliği", "Resmi belgelerin yok edilmesi veya gizlenmesi" suçlarundan 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek’in "Tasarlayarak adam öldürmek suçuna iştirakö suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "FETÖ yöneticiliği", "Resmi belgenin yok edilmesi veya gizlenmesi", "Görevi kötüye kullanma" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapsi isteniyor. Mütalaada MİT Tırlarının durdurulması davasında hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Hamza Celepoğlu’nun "Anayasayı ihlal", "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezalarıyla cezalandırılması, "FETÖ üyeliği" suçundan ise 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Tutuklu sanık Muharrem Demirkale’nin ise "Anayasayı ihlal", "Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken, "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyor. Mütalaada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan’ın da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılması talep ediliyor.

Kaynak: DHA


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