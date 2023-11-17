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  4. Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olmuştu! Tepki çeken kararla ilgili Rakel Dink'ten ilk açıklama

Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olmuştu! Tepki çeken kararla ilgili Rakel Dink'ten ilk açıklama

17.11.2023 11:38 | Son Güncelleme:
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Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, gazete binası önünde o zaman 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Samast, 16 yıl 10 ay sonra cezaevinden tahliye edildi. Tepki çeken karar ile ilgili olarak Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ilk kez konuştu. Katıldığı bir programda Dink, "Mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3 yıl 5 yıl daha fazla ya da az ceza alması değildir. İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik" dedi.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye olmuştu! Tepki çeken kararla ilgili Rakel Dink'ten ilk açıklama

Agos Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı. 24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi cezaevinden Bolu F Tipi cezaevine nakledildi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

"BİR KEZ DAHA ADALETSİZLİĞİ YÜZÜMÜZE ÇARPTILAR"

Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle sonrasında Rekal Dink, Cumhuriyet’in 100. Yılında azınlık hakları konferansı açılışında yaptığı açıklama şöyle:

“Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi. Mesele hiçbir zaman şu veya bu kişinin 3 yıl 5 yıl daha fazla ya da az ceza alması değildir. İlk günden beri karanlığın sorgulanması gerektiğini söyledik. Bu davada adaletin yerini bulması ülkenin demokratikleşmesi için olmazsa olmazdır.”

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