Hrant Dink kimdir, ne zaman ve neden öldürüldü? Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesinin üzerinden 16 yıl geçti

Hrant Dink ölümünün 16 yıl dönümünde anılıyor. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Ünlü gazeteci Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenlenecek. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Hrant Dink hakkında merak edilenler...

HRANT DİNK KİMDİR?

Hrant Dink 15 Eylül 1954 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

Hrant Dink iki kardeşiyle birlikte, anne ve babasının boşanmasının ardından Gedikpaşa’daki Ermeni Yetimhanesine yerleştirildi.

Lise eğitimini Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesinde aldı. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde zooloji eğitimi aldı. Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi.

Hrant Dink 19 Ocak 2007 yılında suikaste kurban gitti.

HRANT DİNK NE ZAMAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Gazeteci Hrant Dink, 16 yıl önce Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Osmanbey'deki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Ünlü gazeteci Hrant Dink Balıklı Ermeni Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenlenecek.

