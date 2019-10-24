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HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 13:39 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Genel Sekreter ve Teftiş Kurulu Başkanlığında görev değişimi oldu. Genel Sekreterliğe Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Teftiş Kurulu Başkanlığına Abdullah Alacahan, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına ise HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın atandı.

HSK'da 3 isme yeni görev! İşte atanan isimler

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Fuzuli Aydoğdu ile Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa'nın görevden aflarını içeren dilekçeleri üzerine, HSK Genel Kurulu'nun bugün olağanüstü gündemle toplandığını bildirdi.

SEYFİ HAN GENEL SEKRETERLİĞE ATANDI

Yılmaz, 6087 sayılı yasa hükümlerinin öngördüğü usul uyarınca yapılan seçim sonucu, gösterilen adaylar arasından seçilen üç isim içinden Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ın Genel Sekreter olarak atandığını kaydetti.

ALACAHAN VE AKALIN'A YENİ GÖREV

Başkanvekili Yılmaz, Genel Kurulda yapılan oylama sonucu ayrıca HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ın Teftiş Kurulu Başkanı, yine genel kurulda yapılan oylama sonucu HSK Başmüfettişi Oğuz Akalın'ın ise Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiklerini açıkladı.

Kaynak: AA

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