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HSK Genel Kurul kararı Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 05:11 | Son Güncelleme

Yargıtaya üye seçimine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Yargıtaya üye seçimine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Genel Kurulunun boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için yaptığı seçime göre, İstanbul Hakimi Ayhan Ayan, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Eyüp Mergen, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Yücel, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner ve Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

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