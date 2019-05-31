HABER

HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 20:00 | Son Güncelleme

HSK 1. Dairesinin adli ve idari yargı 2019 yılı ana kararnamesine göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi - Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi - Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık Salihli Cumhuriyet Başsavcısı, Serik Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Karaman Cumhuriyet Başsavcısı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin 2019 yılı ana kararnamesine göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi.

HSK 1. Dairesinin 3 bin 358'i adli ve 364'ü idari yargı hakim ve savcıyı kapsayan 2019 yılı ana kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Boşta olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete Batman Cumhuriyet Başsavcısı, Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez Van Cumhuriyet Başsavcısı, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu Sivas Cumhuriyet Başsavcısı, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık Salihli Cumhuriyet Başsavcısı, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz Niğde Cumhuriyet Başsavcısı, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sağlam Menderes Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek Karaman Cumhuriyet Başsavcısı, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan Muş Cumhuriyet Başsavcısı, Serik Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı, Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut ise Isparta Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Öte yandan yeni kurulan Van, Trabzon, Diyarbakır, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına da atama yapıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yalçın Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralıÖğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı
Atlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı olduAtlı polisler Taksim Meydanı'nda ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hsk kararname

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Uber'den flaş Türkiye kararı

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

İçişleri Bakanlığı'ndan Tunceli Belediyesi'ne soruşturma

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Marmaray'da arıza! Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da arıza!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitlendi

Van'da korkunç kaza! Otomobille iş makinesi çarpıştı

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme! Suçlamaları kabul etti

Küçükçekmece'deki çocuğa cinsel istismar olayında yeni gelişme!

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’ndan yeni kararname

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.