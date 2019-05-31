HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesinin 2019 yılı ana kararnamesine göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi.

HSK 1. Dairesinin 3 bin 358'i adli ve 364'ü idari yargı hakim ve savcıyı kapsayan 2019 yılı ana kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayınlandı.

Buna göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Boşta olan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre atandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç görevlendirildi.