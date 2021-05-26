HTS kayıtları nedir HTS'nin açılımı nedir? İşte HTS sinyalleri ile ilgili bilgiler...

Geçmişe yönelik telefon aktivitelerinin dökümünü elde etmeye yarayan HTS’nin açılımı da zaten birebir bunu anlatıyor. Son zamanların en çok merak edilen konuları arasında yer alan HTS sinyalleri, magazin dünyasından, siyasete kadar Türkiye’nin gündemine oturdu.

HTS'NİN AÇILIMI NEDİR?



HTS’nin açılımı İngilizce; Historical Traffic Search şeklindedir.

HTS KAYITLARI NEDİR?



HTS Kayıtları, bir kişinin telefonuyla yaptığı görüşmelerin aranan, arayan, arama süresi, arama zamanı, sinyal alınan baz istasyonları ve arama yeri gibi bilgilerini içermektedir.

İŞTE HTS SİNYALLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER...



HTS içerikleri ve raporları tüm bilgilerin açıkça yazılarak, basitçe anlaşılabileceği şekilde değildir, teknik bilgiler içermektedir.

Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (aranan/arayan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişim şekillerinin bir bütün olarak analiz edilmesi, rapordaki tüm numaraların istatistikinin hazırlanması, elde edilen raporların yorumlanması, ulaşılan ve ulaşılamayan görüşmelerin tespit edilmesi, kullanıcı ile hat sahibinin farklı olma olasılığı dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmeye açılması, baz istasyonlarının haritalaştırarak hız, konum, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık ya da şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.