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HTS kayıtları nedir HTS'nin açılımı nedir? İşte HTS sinyalleri ile ilgili bilgiler...

26.05.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HTS kayıtları bugün özellikle suç teşkil eden olayların aydınlatılmasında oldukça güvenilir bir kaynak olarak kullanılıyor. Bununla birlikte, HTS sinyalleri, kişinin suçu kadar suçsuzluğunu da ispat etmede kullanılan güvenilir yöntemler arasında yer alıyor.

HTS kayıtları nedir HTS'nin açılımı nedir? İşte HTS sinyalleri ile ilgili bilgiler...

Geçmişe yönelik telefon aktivitelerinin dökümünü elde etmeye yarayan HTS’nin açılımı da zaten birebir bunu anlatıyor. Son zamanların en çok merak edilen konuları arasında yer alan HTS sinyalleri, magazin dünyasından, siyasete kadar Türkiye’nin gündemine oturdu.

HTS'NİN AÇILIMI NEDİR?

HTS’nin açılımı İngilizce; Historical Traffic Search şeklindedir.

HTS KAYITLARI NEDİR?

HTS Kayıtları, bir kişinin telefonuyla yaptığı görüşmelerin aranan, arayan, arama süresi, arama zamanı, sinyal alınan baz istasyonları ve arama yeri gibi bilgilerini içermektedir.

İŞTE HTS SİNYALLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER...

HTS içerikleri ve raporları tüm bilgilerin açıkça yazılarak, basitçe anlaşılabileceği şekilde değildir, teknik bilgiler içermektedir.

Baz istasyonlarının sinyal özelliklerinden, iletişimin karşılıklı olarak (aranan/arayan) değerlendirilmesi, tüm farklı iletişim şekillerinin bir bütün olarak analiz edilmesi, rapordaki tüm numaraların istatistikinin hazırlanması, elde edilen raporların yorumlanması, ulaşılan ve ulaşılamayan görüşmelerin tespit edilmesi, kullanıcı ile hat sahibinin farklı olma olasılığı dosya kapsamından çıkarılarak değerlendirilmeye açılması, baz istasyonlarının haritalaştırarak hız, konum, zaman gibi bilgiler yer alıyor. Bilgilerinin modellenmesi ve tüm bunlarla birlikte dosya kapsamında ki delil ve ifadelerin bu kayıtlarla örtüştürülerek gerek sanık ya da şüpheli bazlı gerek tek tek arama bazlı gerekse de olay bazlı çelişkilerin ispatlarla ortaya konması ve bunların raporlanması sürecini kapsıyor.

HTS KAYITLARI HANGİ DURUMLARDA TALEP EDİLİR?

a) T.C.K.’da yer alan;

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),

İşkence (Madde 94, 95),

Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),

Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),

Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),

Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),

Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),

Parada sahtecilik (Madde 197),
(Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)

Rüşvet durumları (Madde 252),

Fuhuş durumları (Madde 227),

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),

İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (Madde 12) suçları.

c) (Ek bend: 25/05/2005-5353 S.K./17.mad) Bankalar Kanununun 22 nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu, 1

d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar.


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