Huawei açıkladı! Dev uygulamalar AppGallery'e geliyor

Huawei ile Google arasındaki süreç hala çözülmedi. Bunun üzerine Huawei Huawei Mobil Servisleri (HMS) gibi güzel bir çözüm ile çıkageldi. HMS sayesinde bir nevi kendi platformunu kuran Huawei, uygulama mağazası olarak da Google Play'i değil AppGallery'i kullanıyor. Huawei AppGallery'e Facebook, Twitter ve Instagram gibi uygulamaların gelmeme ihtimali bazı kullanıcıların AppGallery'e temkinli yaklaşmasına neden olmuştu. Fakat bizzat Huawei CEO'su Richard Yu tarafından yapılan açıklamalar ile onların da düşünceleri değişecek gibi.
Huawei CEO'su Richard Yu, Huawei Mate Xs, Huawei MateBook X Pro 2020 ve Huawei MatePad Pro 5G gibi ürünlerin tanıtıldığı sanal etkinlikte AppGallery'e de değindi. Richard Yu, AppGallery'i büyütme planlarından bahsederken dev sosyal medya platformları hakkında da bir müjde verdi. Yu'nun açıklamalarına göre Facebook, Twitter ve Instagram gibi popüler sosyal medya uygulamaları da çok yakında AppGallery'e kendi uygulamalarını ekleyecek. Böylece Huawei kullanıcıları, APK dosyası indirmeye gerek kalmadan sosyal medya platformlarının uygulamalarını kolaylıkla indirebilecek.
ABD hükümeti tarafından alınan karar sonrası ABD'li şirketler Huawei ile olan ticari ilişkilerini kesmişti. Ancak iddialara göre Facebook, Twitter ve Instagram gibi ABD menşeli uygulamalar ABD hükümetinin kararını doğru bulmuyor. Richard Yu'nun açıklaması da bunu bir nevi doğruluyor.
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