Huawei Band 4 Pro incelemesi!

Pek çok akıllı bileklikte yer alan özellikler burada da var. Kalp ritminizi ölçebilir, adım sayabilir, yaktığınız kaloriyi görebilir ve uyku takibi gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Bunların yanında ürün, dahili bir GPS’e de sahip. Bu sayede, telefona başvurmadığınız esnalarda da, yaptığınız spor güzergahlarını detaylıca görebiliyorsunuz, ki bunun için Huawei’nin Health – Sağlık uygulamasını kurmalısınız.
Sağlık uygulaması, Android ve iOS işletim sistemli telefonlar için ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Biz, testlerimizi Android platformunda gerçekleştirdik.
Ürün, HUAWEI TruSeen 3.5 teknolojisine sahip. Bu sayede kalp atış hızınızı yüksek doğruluk ile saptayabiliyor. Eğer olumsuz bir durum olursa, titreşimli sistemiyle size haber verebiliyor. Cihazdaki bir diğer teknoloji de TruSleep 2.0, ki bu sayede uykularınız takip ediliyor, ne kadar uyuduğunuz ve ne kadar kaliteli bir uyku deneyimi yaşadığınız hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.
Tabii ki egzersiz tipleri ve bunlara göre yapılan ölçümler de önemli. Huawei Band 4 Pro, hem iç hem de dış mekânlarda gerçekleştirdiğiniz sportif faaliyetler için detaylı veri takibi gerçekleştirerek uygulama aracılığıyla sonuçları sizle paylaşabiliyor: Koşu, bisiklet sürüşü, kürek çekme, yürüyüş ve yüzme gibi.
Bu arada, cihazın kandaki oksijen doygunluğu oranını ölçerek de size bilgi verebildiğini belirtelim.
Bilekliği telefonunuza Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı teknolojisi ile bağlayabiliyor ve 10 metrelik mesafeye kadar sorunsuz bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Gerçi 4.2 yerine daha güncel bir sürüm tercih edilebilirdi.
6 eksenli IMU sensörü, kalp atış sensörü ve kızılötesi aşınma sensörü gibi detayları bünyesinde barındıran cihaz, merak ettiğiniz pek çok konuda da yardımlar sunabiliyor.
Örneğin, telefonunuza gelen aramaları bileklik aracılığıyla görebilir ve isterseniz kapatabilirsiniz. Telefonunuzdaki müzik kütüphanesini bileklik üzerinden yönetebilir, hava durumuna bakabilir ya da bildirimleri okuyabilirsiniz. Bildirimler demişken…
Huawei Band 4 Pro’nun inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız
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