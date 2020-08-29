Huawei Band 4 Pro incelemesi!

Pek çok akıllı bileklikte yer alan özellikler burada da var. Kalp ritminizi ölçebilir, adım sayabilir, yaktığınız kaloriyi görebilir ve uyku takibi gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Bunların yanında ürün, dahili bir GPS’e de sahip. Bu sayede, telefona başvurmadığınız esnalarda da, yaptığınız spor güzergahlarını detaylıca görebiliyorsunuz, ki bunun için Huawei’nin Health – Sağlık uygulamasını kurmalısınız.

Sağlık uygulaması, Android ve iOS işletim sistemli telefonlar için ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Biz, testlerimizi Android platformunda gerçekleştirdik.

İŞTE HUAWEİ BAND 4 PRO'NUN BAZI YETENEKLERİ

Ürün, HUAWEI TruSeen 3.5 teknolojisine sahip. Bu sayede kalp atış hızınızı yüksek doğruluk ile saptayabiliyor. Eğer olumsuz bir durum olursa, titreşimli sistemiyle size haber verebiliyor. Cihazdaki bir diğer teknoloji de TruSleep 2.0, ki bu sayede uykularınız takip ediliyor, ne kadar uyuduğunuz ve ne kadar kaliteli bir uyku deneyimi yaşadığınız hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

Tabii ki egzersiz tipleri ve bunlara göre yapılan ölçümler de önemli. Huawei Band 4 Pro, hem iç hem de dış mekânlarda gerçekleştirdiğiniz sportif faaliyetler için detaylı veri takibi gerçekleştirerek uygulama aracılığıyla sonuçları sizle paylaşabiliyor: Koşu, bisiklet sürüşü, kürek çekme, yürüyüş ve yüzme gibi.