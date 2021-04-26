Huawei Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin yüzde 64 ekran-gövde oranına sahip 1,47 inç AMOLED FullView Ekran içeren ilk akıllı bilekliği Huawei Band 6, 2 haftaya varan pil süresini de bünyesinde barındırıyor.

18g ağırlığındaki akıllı bileklik, tüm gün sağlık takibi deneyimi sunuyor. Huawei Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi sağlık izleme özellikleri de sağlıyor.Huawei Band 6, 96 egzersiz modunu da destekliyor.

HUAWEI BAND 6'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Huawei Band 6, 194 x 368 ve 282 PPI çözünürlüğe sahip 1,47 inç AMOLED FullView ekrana sahip. Selefi ile karşılaştırıldığında, ekran yüzde 148 daha büyütülerek ekran-gövde oranı yüzde 64 çıkartılıyor. Kullanıcılar, tıpkı bir akıllı telefonun dokunmatik ekranını kullanır gibi yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırarak dokunmatik ekranı kullanabiliyor.

HUAWEI BAND 6 14 GÜNE VARAN PİL ÖMRÜ SUNUYOR

Huawei Band 6, kullanım koşullarına bağlı olarak 14 güne varan pil ömrü ile sürekli kalp atış hızı ve uyku izleme sağlıyor. Huawei Band 6, manyetik şarj cihazıyla hızlı şarjı destekliyor. 5 dakikalık şarj işlemi, akıllı bilekliği iki günlük tipik kullanım için hazır hale getiriyor.