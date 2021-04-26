Huawei Band 6 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin yüzde 64 ekran-gövde oranına sahip 1,47 inç AMOLED FullView Ekran içeren ilk akıllı bilekliği Huawei Band 6, 2 haftaya varan pil süresini de bünyesinde barındırıyor.
18g ağırlığındaki akıllı bileklik, tüm gün sağlık takibi deneyimi sunuyor. Huawei Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi sağlık izleme özellikleri de sağlıyor.Huawei Band 6, 96 egzersiz modunu da destekliyor.
Huawei Band 6, 194 x 368 ve 282 PPI çözünürlüğe sahip 1,47 inç AMOLED FullView ekrana sahip. Selefi ile karşılaştırıldığında, ekran yüzde 148 daha büyütülerek ekran-gövde oranı yüzde 64 çıkartılıyor. Kullanıcılar, tıpkı bir akıllı telefonun dokunmatik ekranını kullanır gibi yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırarak dokunmatik ekranı kullanabiliyor.
Huawei Band 6, kullanım koşullarına bağlı olarak 14 güne varan pil ömrü ile sürekli kalp atış hızı ve uyku izleme sağlıyor. Huawei Band 6, manyetik şarj cihazıyla hızlı şarjı destekliyor. 5 dakikalık şarj işlemi, akıllı bilekliği iki günlük tipik kullanım için hazır hale getiriyor.
Huawei TruSeen 4.0 tabanlı optimize edilmiş donanım modülleri ve yeni akıllı güç tasarrufu algoritması sayesinde Huawei Band 6, artık tüm gün SpO2 izlemeyi destekleyerek kullanıcıların sağlığını izliyor ve kandaki oksijen seviyesi düştüğünde bir alarm vererek hızlı harekete geçmelerine ve sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.
Huawei Band 6 ayrıca dinlenme kalp atış hızının çok yüksek veya çok düşük olması durumunda da kullanıcısını uyarıyor. İç ve dış mekanda koşu, bisiklet ve ip atlama gibi 11 profesyonel egzersiz modu, top oyunları ve dans türleri dahil olmak üzere 85 özelleştirilmiş mod, Huawei Band 6'da bulunuyor. Huawei Band 6, bilinmeyen numaraları belirleyebiliyor, müzik çalmayı ayarlayabiliyor ve uzaktan kamera deklanşörünü kontrol edebiliyor.
Huawei Band 6, grafit siyahı, amber gün doğumu ve sakura pembesi renklerinde ön satışa sunuluyor. Akıllı bileklik, 549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei online mağaza üzerinden satın alınabiliyor.
(AA)
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