Huawei dünyanın en yenilikçi 6. firma olma unvanını aldı

Huawei’nin yenilikçi yaklaşımı sayesinde, Boston Consulting Group’un gerçekleştirdiği “En Yenilikçi Şirketler” araştırmasında 42 sıra birden yükselerek 6. sırada yer aldı.

Boston Consulting Group (BCG), 2005 yılından bu yana en yenilikçi 50 şirketi ortaya çıkarmak için global inovasyon yöneticilerini araştırıyor. BCG’nin en yeni raporu olan “En Yenilikçi Şirketler 2020: Seri İnovasyon Zorunluluğu”, uzun vadede daha iyi performans gösteren şirketlere odaklanıyor.

Bu yıl 42 sıra birden yükselen Huawei, sıralamada en çok gelişme gösteren şirket oldu. Çinli firma listeye ilk kez 2014 yılında 50. sırada girmişti. 2015 ve 2019 yılları arasındaki süreçte firma, 46. ve 48. sıralarda yer almıştı.

Huawei, kullanıcıların aynı ara yüzde farklı birimlerle etkileşime girebildiği çok cihazlı ekosistemini geliştiriyor. Kullanıcılara çok çeşitli hizmetler ve deneyimler sunmak için “1 + 8 + N” stratejisi ile birlikte Huawei, teknolojik yeniliklerin tüm potansiyeline izin verecek ve sektörü iki kilit alanda (mobil birimler ve bulut) öne çıkaracak.