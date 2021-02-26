Huawei elektrikli otomobil sektörüne mi giriyor?

Elektrikli otomobil piyasası son zamanlarda yüksek hareketlilik içinde. Bunun nedeni çeşitli yönlerden gelen iddialar. Bu iddiaların en çok konuşulanı ise Apple hakkında olanı. O iddiaya göre Apple, adı Apple Car olması muhtemel bir elektrikli otomobil için çalışmalarına başlamış durumda. Fakat görünüşe bakılırsa önümüzdeki dönemde elektrikli otomobil üretmek için kollarını sıvayan tek teknoloji şirketi Apple değil.

HUAWEİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETMEYE HAZIRLANIYOR

Reuters'ın haberine göre, ABD yaptırımlarıyla mücadele eden Çinli teknoloji markası Huawei, yaptırımlar nedeniyle elektrikli otomobil üretmek için hazırlanıyor. Haberdeki detaylara göre Huawei, Çinli otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka bir üreticiyle elektrikli otomobilin üretimi için görüşme halinde.

Huawei şirket sözcüsü ise elektrikli otomobil planlarına yönelik çıkan haberleri reddetti. Ancak Çinli teknoloji devinin bu sene birkaç model çıkarması bekleniyor.

