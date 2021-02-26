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Huawei elektrikli otomobil sektörüne mi giriyor?

26.02.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Huawei elektrikli otomobil sektörüne mi giriyor?

Apple'dan sonra görünüşe bakılırsa bir akıllı telefon üreticisi daha elektrikli otomobil üretmek için kollarını sıvadı. Reuters'ın haberine göre, bu isim Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei.

Elektrikli otomobil piyasası son zamanlarda yüksek hareketlilik içinde. Bunun nedeni çeşitli yönlerden gelen iddialar. Bu iddiaların en çok konuşulanı ise Apple hakkında olanı. O iddiaya göre Apple, adı Apple Car olması muhtemel bir elektrikli otomobil için çalışmalarına başlamış durumda. Fakat görünüşe bakılırsa önümüzdeki dönemde elektrikli otomobil üretmek için kollarını sıvayan tek teknoloji şirketi Apple değil.

HUAWEİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİL ÜRETMEYE HAZIRLANIYOR

Reuters'ın haberine göre, ABD yaptırımlarıyla mücadele eden Çinli teknoloji markası Huawei, yaptırımlar nedeniyle elektrikli otomobil üretmek için hazırlanıyor. Haberdeki detaylara göre Huawei, Çinli otomobil üreticisi Changan Automobile ve başka bir üreticiyle elektrikli otomobilin üretimi için görüşme halinde.

Huawei'den kırsal bölgelerde mobil kapsama sağlayan çözüm: RuralStar ProHuawei'den kırsal bölgelerde mobil kapsama sağlayan çözüm: RuralStar Pro

Huawei şirket sözcüsü ise elektrikli otomobil planlarına yönelik çıkan haberleri reddetti. Ancak Çinli teknoloji devinin bu sene birkaç model çıkarması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei
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