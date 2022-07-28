Huawei, HarmonyOS 3'ü resmen duyurdu! Altı büyük gelişmeye sahip

ABD hükümetinin Huawei'ye karşı aldığı birçok yaptırım daha dün gibi akıllarda. Öyle ki Android lisansını kaybeden Huawei'nin piyasadan ayrılacağı dahi iddia edilmişti. Ancak Çinli şirket kendi işletim sistemini geliştirip HarmonyOS'u görücüye çıkardı.

İŞTE HARMONYOS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ! 6 BÜYÜK GELİŞMEYLE GELİYOR

Huawei, yeni bir etkinlik düzenleyerek, HarmonyOS'un üçüncü nesli olan HarmonyOS 3'ü duyurdu. Bildiğiniz gibi HarmonyOS sadece mobil ürünler için değil, IoT cihazları için de kullanılıyor. Bu yeni sürüm ile sistemin performansının, gizliliğinin, güvenliğinin ve diğer özelliklerinin daha da geliştirildiği söyleniyor.

HarmonyOS 3'teki 6 büyük geliştirme dikkat çekiyor. Bu geliştirmelerin farklı cihazlarda kullanım, ekosistem, evrensel kart, akıcı performans, gizlilik ve güvenlik ve bilgiye erişim alanında yapıldığı belirtiliyor.

HarmonyOS'un otomobil desteği konusunda da dikkat çekici bir gelişme var. Buna göre, basitçe anlatmak gerekirse mobil uygulamalar otomobilin ekranında kullanılabilir olacak.

HarmonyOS 3 güncellemesi için eylül ayı işaret edilmiş durumda.

