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Huawei, HarmonyOS 3'ü resmen duyurdu! Altı büyük gelişmeye sahip

28.07.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin yaptırımları sonrası kendi işletim sistemi olan HarmonyOS'u ortaya çıkartan Huawei, HarmonyOS'un yeni sürümü olan HarmonyOS 3'ü resmen duyurdu. HarmonyOS'un yeni sürümü HarmonyOS 3, altı büyük gelişmeye sahip.

Huawei, HarmonyOS 3'ü resmen duyurdu! Altı büyük gelişmeye sahip

ABD hükümetinin Huawei'ye karşı aldığı birçok yaptırım daha dün gibi akıllarda. Öyle ki Android lisansını kaybeden Huawei'nin piyasadan ayrılacağı dahi iddia edilmişti. Ancak Çinli şirket kendi işletim sistemini geliştirip HarmonyOS'u görücüye çıkardı.

İŞTE HARMONYOS 3'ÜN ÖZELLİKLERİ! 6 BÜYÜK GELİŞMEYLE GELİYOR

Huawei, yeni bir etkinlik düzenleyerek, HarmonyOS'un üçüncü nesli olan HarmonyOS 3'ü duyurdu. Bildiğiniz gibi HarmonyOS sadece mobil ürünler için değil, IoT cihazları için de kullanılıyor. Bu yeni sürüm ile sistemin performansının, gizliliğinin, güvenliğinin ve diğer özelliklerinin daha da geliştirildiği söyleniyor.

harmonyos

HarmonyOS 3'teki 6 büyük geliştirme dikkat çekiyor. Bu geliştirmelerin farklı cihazlarda kullanım, ekosistem, evrensel kart, akıcı performans, gizlilik ve güvenlik ve bilgiye erişim alanında yapıldığı belirtiliyor.

HarmonyOS'un otomobil desteği konusunda da dikkat çekici bir gelişme var. Buna göre, basitçe anlatmak gerekirse mobil uygulamalar otomobilin ekranında kullanılabilir olacak.

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HarmonyOS 3 güncellemesi için eylül ayı işaret edilmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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