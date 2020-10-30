Huawei HarmonyOS'u kullanıma sunmayı planlıyor

Akıllı telefon pazarındaki markalardan biri olan Huawei sonunda Google ile olan bağını tamamen koparacak gibi görünüyor. Bilindiği üzere yaklaşık olarak son 1 yıldır satışa sunulan Huawei modellerinde Google servisleri yer almıyor.

Çinli üretici bu durumu lehine çevirebilmek için donanım tarafında olduğu gibi yazılım tarafında da atılımlar yapmaya başladı.

İlk etapta uygulama mağazası App Gallery’i kullanıma sunan Huawei sonrasında da Petal Search ve Petal Maps gibi hizmetleri kullanıcılarının beğenisine sunmayı planlıyor.

Bu uygulamaların ardından sıra Huawei’nin kendi mobil işletim sistemine gelecek.

Huawei şu sıralar tamamen kendi mobil işletim sistemine odaklanmış durumda. Huawei aynı Apple gibi kendi ekosistemini kuracak gibi görünüyor.

EMUI 11 HARMONYOS İLE BENZER BİR YAPIDA

Elbette bu kolay olmayacak. Huawei bunun için EMUI 11 arayüzünü bir geçiş adımı olarak planlıyor. Yani bu arayüz HarmonyOS’in tasarımıyla benzer bir yapıya sahip olacak. Dolayısıyla EMUI 11 kullanan kullanıcılar HarmonyOS’e de zorluk çekmeden alışabilecekler.