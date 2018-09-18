Mate 20 serisinin yeni üyesi olacak olan ve bu büyük bir merakla beklenen Huawei Mate 20 Lite, her iki tarafındaki çift kamerası, Kirin 710 yonga seti ve dev ekranı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Teknik özelliklerine gelecek olursak; 6.3 inçlik ekranda 2340x1080 piksel çözünürlüğü sunan akıllı telefon, 19:5:9 görüntü oranına da sahip. Klasik olarak çentikli tasarım ile gelen Mate 20 Lite, ekran-kasada da yüzde 81’lik bir oran ile karşımıza çıkıyor.
ARM Mali G65 grafik biriminin yer aldığı cihaz, aynı zamanda Kirin 710 yonga setiyle de desteklenmiş durumda. Siyah, altın ve mavi renkleri bulunan Mate 20 Lite, kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor.
Huawei Mate 20 Lite Türkiye fiyatı belli oldu!
Arka tarafında 20MP+2MP çözünürlükte iki kamera, ön tarafında ise 24MP+2MP çözünürlüklü iki adet kamera olmak üzere toplamda 4 adet kamera ile telefon oldukça havalı bir duruş sergiliyor. Yüz tanıma sisteminin de yer verildiği cihaz, USB Tip-C üzerinden 3750 mAh kapasiteli bataryasını hızla doldurabiliyor.
Gelelim ürünün Türkiye fiyatına. Eylül ayında Türkiye’deki raflarda yerini alacak cihazın fiyatı 3.799 TL olacak. Buna ek olarak Huawei, Mate 20 ve Mate 20 Pro’yu 16 Ekim’de düzenleyeceği resmi lansmanla görücüye çıkaracak. Bu cihazların ülkemizdeki raflara ulaşması da çok uzun sürmeyecektir.
Telefonun genel özellikleri;
19:5:9 oranına sahip 6.3 inç (2340 x 1080 piksel) Full HD+ çözünürlüklü 2.5 kavisli ekran
Kirin 710 işlemci yongası, ARM Mali-G51 GPU
20 MP arka ana kamera sensörü, 2 MP ikincil sensör
24 MP ön ana kamera sensörü, 2 MP ikincil sensör
4GB ve 6GB RAM seçeneği
64GB dahili depolama alanı (microSD kart desteği)
Parmak izi okuyucu sensör
Çift SIM kart girişi
3750mAh batarya
Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS + GLONASS
EMUI 8.2 ile Android 8.1 (Oreo)
Boyutlar: 158.3 x 75.3 x 7.6 mm, Ağırlık: 172g
Kaynak: Teknolojioku
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