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Huawei Mate 40 Pro ön incelemesi

12.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Bu videoda ofisimize geldiği gibi kutusunu açıp bir ön bakış atacağımız Huawei Mate 40 Pro'yu ağırlıyoruz. Huawei Mate 40 Pro selefinden çokta radikal farklarla birlikte gelmiyor.

Fakat detaylarda saklı olan iyileştirmelerle telefon selefinin üstüne çıkmayı başarıyor.

Şelale tasarımı olarak isimlendirilen ultra kavisli OLED ekranıyla piyasanın en şık gözüken telefonlarından biri olan Mate 40 Pro'nun tabii ki ön plana çıktığı esas noktası 50MP çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen çok yönlü bir kamera modülüne sahip olması.

Donanım tarafında da kendini geliştiren Huawei, piyasanın en güçlü çipsetlerinden birisi olan Kirin 990'ı revize edip, Kirin 9000 çipsetini ortaya çıkartmıştı. İşte bu yonga setinin hünerlerini Mate 40 Pro ile birlikte artık görebileceğiz.

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