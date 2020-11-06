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Huawei MateBook 14 Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.11.2020 16:09 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei MateBook 14'ü Türkiye'de ön siparişe açtı. Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı Huawei MateBook 14, AMD Ryzen serisi işlemcisiyle öne çıkıyor. Peki Huawei MateBook 14 fiyatı ne kadar, Huawei MateBook 14 özellikleri neler?

Huawei MateBook 14 Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei MateBook 14, geride bıraktığımız eylül ayında tanıtılmıştı. Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı, AMD Ryzen serisi işlemcisiyle öne çıkıyordu. Huawei'nin bir süredir yurt dışında satışa sunduğu dizüstü bilgisayarı MateBook 14 şimdi yeni bir durağa daha uğradı ve ön siparişe açıldı. Bu durak, Türkiye.

Huawei MateBook 14 özellikleri

HUAWEİ MATEBOOK 14 ÖZELLİKLERİ

MateBook 14 özellikleri arasında dikkat çekici ögeler bulunuyor. Huawei'nin yeni dizüstü bilgisayarı, 14 inçlik ekranında 2K çözünürlük sunuyor. Bilgisayar, AMD Ryzen 5 4600H işlemci ile geliyor. İşlemciye seçeceğiniz iki farklı modele göre 8 GB RAM + 256 GB SSD veya 16 GB RAM + 512 GB SSD destek veriyor. Son olarak MateBook 14'ün ekran / gözde oranının yüzde 90 oranında olduğunu hatırlatalım. Huawei'nin iddiasına göre MateBook 14, tek şarj ile 10 saate kadar pil ömrü vadediyor. Bilgisayarın kamerası ise bir Huawei klasiği olarak klavye tuşlarının arasında, açılır-kapanır şekilde bulunuyor.

Huawei MateBook 14 fiyatı

Huawei MateBook X Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte Huawei MateBook X Türkiye fiyatıHuawei MateBook X Türkiye'de ön satışa çıktı! İşte Huawei MateBook X Türkiye fiyatı

HUAWEİ MATEBOOK 14 FİYATI

MateBook 14 fiyatı 8 GB RAM + 256 GB SSD seçeneği için 6.999 TL olarak, 16 GB RAM + 512 GB SSD seçeneği için ise 8.699 TL olarak listelenmiş durumda. Huawei Online Mağaza üzerinden ön siparişe sunulan dizüstü bilgisayar için Huawei'nin bazı avantajlar sunduğunu da belirtelim.

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