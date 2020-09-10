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Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Neredeyse kağıt kadar ince olan Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14, Intel ve AMD işlemcilerle geliyor.

Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei MateBook serisini genişletti. Bugün düzenlediği etkinlikte Huawei FreeBuds Pro ve Huawei Watch GT Pro'yu tanıtan Huawei, MateBook serisinin iki yeni üyesini ise sona sakladı. Etkinliğin sonunda Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14 sahne aldı.

HUAWEİ MATEBOOK X ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook X ile başlayalım. Huawei MateBook X, oldukça ince bir yapıyla geliyor. 13,6 mm kalınlığa sahip olan Huawei MateBook X'in ağırlığı ise 1 kilogram. Gayet taşınabilir bir formda bulunan MateBook X, ince yapısına rağmen bünyesinde 3K çözünürlüğünde bir ekran bulunduruyor. Dizüstü bilgisayarın ekran gövde oranı ise yüzde 90. Huawei, dokunmatik ekran seçeneği de kullanıcılara sunuyor.

Huawei MateBook X özellikleri

MateBook X'in özellikleri arasında 10. nesil Intel işlemciler yer alıyor. Bu işlemcilere ek olarak 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama seçeneği sunuluyor. MateBook X, tek şarj ile 9 saate kadar kullanım süresi verebiliyor. Son olarak Huawei MateBook X'in Windows işletim sistemiyle geldiğini belirtelim.

HUAWEİ MATEBOOK 14 ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook 14, Huawei MateBook X'e göre daha büyük ve daha geniş bir yapıda. 14 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde bir ekran ile gelen Huawei MateBook 14 tıpkı Huawei MateBook X gibi yüzde 90 ekran gövde oranına sahip. Dokunmatik ekran seçeneği yine Huawei MateBook 14'te de yer alıyor.

Huawei MateBook 14-1

MateBook 14'ün teknik özelliklerine baktığımızda bizi Intel değil, AMD Ryzen serisi bir işlemci karşılıyor. AMD Ryzen 4000 serisi işlemcilerle gelen Huawei MateBook 14, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar SSD depolama seçeneği sunuyor. MateBook 14, kullanıcılarına 10 saate kadar kullanım imkanı sağlıyor.

Huawei MateBook 14 özellikleri

Ekim ayında satışa çıkacak iki bilgisayarın fiyatlandırması ise şöyle:

HUAWEİ MATEBOOK X VE HUAWEİ MATEBOOK 14 FİYATI

Huawei MateBook X

  1. nesil Intel Core i7 + 16 GB RAM + 512 GB SSD : 1799 euro
  2. nesil Intel Core i5 + 16 GB RAM + 512 GB SSD : 1599 euro

Huawei MateBook 14

  • AMD Ryzen 7 4800H + 16 GB RAM + 512 GB SSD (Dokunmatik ekran) : 1049 euro
  • AMD Ryzen 5 4600H + 16 GB RAM + 512 GB SSD : 949 euro
  • AMD Ryzen 5 4600H + 8 GB RAM + 256 GB SSD : 849 euro
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