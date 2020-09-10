Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei MateBook serisini genişletti. Bugün düzenlediği etkinlikte Huawei FreeBuds Pro ve Huawei Watch GT Pro'yu tanıtan Huawei, MateBook serisinin iki yeni üyesini ise sona sakladı. Etkinliğin sonunda Huawei MateBook X ve Huawei MateBook 14 sahne aldı.

HUAWEİ MATEBOOK X ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook X ile başlayalım. Huawei MateBook X, oldukça ince bir yapıyla geliyor. 13,6 mm kalınlığa sahip olan Huawei MateBook X'in ağırlığı ise 1 kilogram. Gayet taşınabilir bir formda bulunan MateBook X, ince yapısına rağmen bünyesinde 3K çözünürlüğünde bir ekran bulunduruyor. Dizüstü bilgisayarın ekran gövde oranı ise yüzde 90. Huawei, dokunmatik ekran seçeneği de kullanıcılara sunuyor.

MateBook X'in özellikleri arasında 10. nesil Intel işlemciler yer alıyor. Bu işlemcilere ek olarak 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama seçeneği sunuluyor. MateBook X, tek şarj ile 9 saate kadar kullanım süresi verebiliyor. Son olarak Huawei MateBook X'in Windows işletim sistemiyle geldiğini belirtelim.

HUAWEİ MATEBOOK 14 ÖZELLİKLERİ

Huawei MateBook 14, Huawei MateBook X'e göre daha büyük ve daha geniş bir yapıda. 14 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğünde bir ekran ile gelen Huawei MateBook 14 tıpkı Huawei MateBook X gibi yüzde 90 ekran gövde oranına sahip. Dokunmatik ekran seçeneği yine Huawei MateBook 14'te de yer alıyor.