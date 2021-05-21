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Huawei, MateView ve MateView GT oyun monitörlerini piyasaya sürdü

21.05.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei, Çin’de yeni MateView ve MateView GT oyun monitörlerini görücüye çıkardı. Monitörler, dikkat çekici bazı özelliklere sahip.

Huawei, MateView ve MateView GT oyun monitörlerini piyasaya sürdü

İlk olarak MateView monitöründen bahsedersek, cihaz 3:2 en boy oranıyla 3840×2560 piksel çözünürlüğe sahip ve 28,2 inç ekran ile geliyor. Tasarıma bakıldığında şirket, ultra ince çerçeveler ve tabana genişleyen geniş bir stant sunuyor.

Ekran IPS bir panelden oluşuyor ve HDR400, standart 60Hz yenileme hızı ile birlikte maksimum 500 nit parlaklık veriyor. Ayrıca, 1200:1 en boy oranı, yüzde 94 ekran / gövde oranı ve yüzde 100 sRGB ile yüzde 98 DCI-P3 renk gamı sunuyor. Diğer bağlantı noktaları arasında iki USB A 3.0 bağlantı noktası, bir HDMI 2.0, bir MiniDP ve hatta 3,5 mm kulaklık ve mikrofon bağlantı noktası bulunuyor.

MATEVIEW GT'NİN ÖZELLİKLERİ

Eski temel MateView’den farklı olarak, GT varyantı yalnızca oyunculara yönelik. Ürün, 1500R ekran eğriliğine ve 350 nit maksimum parlaklığa sahip 34 inçlik geniş bir kavisli ekrana sahip. Monitör, 21: 9 en boy oranı ve 4000: 1 en boy oranı da sunuyor. Ayrıca 3440 x 1440px çözünürlüğe sahip ve PC oyuncuları için önemli bir faktör olan 165Hz yüksek yenileme hızı sunuyor.

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Huawei, kullanıcıların gözünü yormamak, uzun oyun seansları sağlamak için MateView GT'yi TÜV Rheinland Eye Care Sertifikası'na dahil etti. Bir oyun monitörü olmasına rağmen marka, yüzde 90 DCI-P3 ve yüzde 100 sRGB renk gamı da ekledi. GT varyantı ile bir diğer dikkat çekici özellik, monitörün tabanına sabitlenmiş bir çift 5W hoparlörün eklenmesi diyebiliriz.

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MateView’ün temel varyantı 730 dolara fiyatla satılıyor ve 1 Haziran 2021’e kadar tek bir beyaz renk varyantında satın alınabilecek. 560 dolara aynı tarihte tek bir siyah renk varyantı da satışa sunulacak. Küresel pazardaki resmi satış tarihi ise belirtilmedi. Ancak Vmall’da ön siparişler alınmaya başlandı.

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