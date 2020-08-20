Huawei’nin yeni katlanabilir ekranlı modelinin tasarımı sızdırıldı

Bilindiği üzere Huawei’nin daha önce satışa sunduğu Mate X ve Xs modelleri dışa doğru katlanan bir yapıya sahipti. Lakin bu yapı çok kullanışlı olmadığı için Huawei yeni Mate X modelinde aynı Samsung gibi içe katlanan bir yapı tercih edecek.

İŞTE HUAWEİ MATE X2'NİN TASARIM DETAYLARI

Peki yeni Mate X modeli nasıl bir tasarım çizgisine sahip olacak? Geçtiğimiz gün Mate X2 modeline ait ilk tasarım patentleri ortaya çıktı. Bu patentlere göre Mate X2 modelinde aynı Note modellerinde olduğu gibi cihazın içerisine girebilen bir kalem de yer alacak.

Evet sızdırılan görsellerde de göründüğü üzere Huawei Mate X2 içe doğru katlanan bir yapıya sahip olacak. Telefonun sol tarafında bir ince bir tab yer alacak. Bu kısımda da ana ekrana yardımcı olarak kullanılabilecek ikinci bir ekran yer aldığını görüyoruz. Muhtemelen telefon katlı şekildeyken bu ekranda bildirimleri görüntüleyebileceğiz.

Genel itibariyle bakıldığında Mate X2 hayli şık bir tasarıma sahip. Özellikle de Mate X ve Xs ile kıyaslarsak. Bakalım Çinli üretici yeni katlanabilir ekranlı telefonu için nasıl bir ücret talep edecek.

NASA‘dan korkutan açıklama

