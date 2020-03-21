Huawei online mağazasını 23 Mart itibarıyla hizmete sunuyor

Huawei FreeBuds 3 kulaklık; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere yalnızca 1 TL farkla sunuluyor. Huawei Bülteni’ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla Mini Hoparlör de alabilecek. Huawei’nin en yeni akıllı telefonu P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla FreeLace sahibi olabilecek.

Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla Huawei Band 3e’yi yanında alabilir. Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.

23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel indirim fırsatları kapsamında Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.

23 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında online mağazanın e-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki Mini Hoparlör kuponu e-mail yolu ile iletilecek.

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