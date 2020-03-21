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Huawei online mağazasını 23 Mart itibarıyla hizmete sunuyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2020 09:26 | Son Güncelleme

Huawei Online Mağazası’na abone olup giriş yapan kullanıcılar, günde üç kere hediye çarkını çevirerek 20 ile 140 TL arasında değişen hediye kuponları kazanma şansını yakalayacak. Kullanıcılar eğer Facebook üzerinden paylaşım yaparsa, yaptıkları gün başına 2 çevirme hakkı daha kazanacak.

Huawei online mağazasını 23 Mart itibarıyla hizmete sunuyor

Huawei FreeBuds 3 kulaklık; Mate 30 Pro, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 satın alan tüketicilere yalnızca 1 TL farkla sunuluyor. Huawei Bülteni’ne kayıt olan kullanıcılar aynı zamanda dizüstü bilgisayar satın almaları durumunda yine 1 TL farkla Mini Hoparlör de alabilecek. Huawei’nin en yeni akıllı telefonu P40 lite veya P30 lite satın alan tüketiciler ise 1 TL farkla FreeLace sahibi olabilecek.

Ayrıca açılışa özel fiyatı 999 TL olan FreeBuds 3 almak isteyen tüketiciler, 1 TL farkla Huawei Band 3e’yi yanında alabilir. Band 3e yine 1 TL farkla P Smart 2019, Y6 S, Y6 2019 ve Y5 2019 telefonların yanında da satın alınabiliyor.

23 – 29 Mart tarihleri arasında açılışa özel indirim fırsatları kapsamında Powerbank 10000mAh 18W Type-C 179 TL yerine 99 TL; FreeBuds Lite ise 699 TL yerine 199 TL ile tüketicilere indirim fırsatı ile sunuluyor.

23 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında online mağazanın e-posta bültenine abone olacak kullanıcılara, Matebook 13, Matebook D 14 veya MateBook D 15 alımlarında geçerli 1 TL değerindeki Mini Hoparlör kuponu e-mail yolu ile iletilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Huawei Online Mağazası

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