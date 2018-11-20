Huawei P Smart 2019 ortaya çıktı

Hali hazırda akıllı telefon pazarında en çok sevkiyat gerçekleştiren üç firmadan biri olan Huawei, uygun fiyatlı modelleriyle müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Çinli üreticisin bu bağlamdaki son model ise Huawei P Smart 2019.

Huawei’nin önümüzdeki yılın başlarında satışa sunacağı yeni modeli P Smart 2019, geçtiğimiz gün FCC’de sertifika alırken ortaya çıktı. Sızdırılan FCC raporuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

Sızdırılan görselden de net bir şekilde anlaşıldığı üzere Huawei P Smart 2019, çentikli bir yapıya sahip olacak. P Smart 2018’in aksine tek bir selfie kamerasına sahip olacak telefonun, arkasında ise çift ana kamera yer alacak.

155.2 x 73.4 mm boyutlarında olan telefonun kalınlığı ise henüz netleşmiş değil. Raporda yer alan bilgilere göre, Huawei P Smart 2019, 3GB RAM’le gelecek. Ayrıca telefonun bataryası da 3320 mAh olacak. 32GB ve 64GB’lık iki farklı depolama seçeneğinin bulunacağı P Smart 2019, 4 farklı model seçeneğiyle raflardaki yerini alacak.

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Elbette şimdilik telefonun ne zaman satışa sunulacağı ya da ne kadarlık bir etikere sahip olacağı netlik kazanmış değil.

Muhtemelen, Huawei’nin orta segmentteki yeni modeline ilişkin daha net detaylar için 2019’un başlarını beklememiz gerekecek.

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